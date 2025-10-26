Трамп может присвоить свое имя новому бальному залу Белого дома

По данным источника, среди американских чиновников уже распространено неофициальное название — «Бальный зал президента Дональда Трампа». Ожидается, что именно это название будет утверждено официально.

Хотя сам Трамп пока публично не объявил, как намерен назвать новый зал, источник отмечает, что американский лидер известен тем, что часто дает свое имя различным проектам, и этот случай не станет исключением.

Напомним, в июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Финансирование проекта обеспечит сам президент совместно с группой спонсоров. Площадь нового помещения составит около 8,4 тысячи квадратных метров, и оно сможет вместить до 650 гостей во время мероприятий. Строительство планируется завершить до окончания второго президентского срока Трампа — к январю 2029 года.

Официальная резиденция президентов США — Белый дом — была задумана первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. Строительство началось в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон лично выбрал место для будущего здания. Работы были завершены 1 ноября 1800 года, и в тот же день туда въехал второй президент США Джон Адамс. После пожара 1814 года Белый дом был реконструирован в 1815–1817 годах

Ранее сообщалось, что начался снос фасада восточного крыла Белого дома для реализации проекта Дональда Трампа по созданию бального зала.