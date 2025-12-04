Институт мира США переименовали в честь Трампа
Имя Дональда Трампа появилось на здании и вывесках Института мира США (USIP) — независимого агентства, которое администрация упразднила в начале этого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.
Как пояснили в Госдепартаменте США, это решение принято для того, «чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории страны».
— Добро пожаловать в Институт мира Дональда Трампа. Лучшее еще впереди, — написали в ведомстве.
This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.— Department of State (@StateDept) December 3, 2025
Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn
Имя Трампа появилась на штаб-квартире в Вашингтоне перед церемонией подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которая должна состояться там в четверг.
Представитель Белого дома Анна Келли в своем заявлении защитила этот шаг, заявив, что USIP «когда-то была раздутой и бесполезной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая при этом никакого мира».
— Теперь Институт мира Дональда Дж. Трампа, который красиво и уместно назван в честь президента, положившего конец восьми войнам менее чем за год, станет убедительным напоминанием о том, чего может добиться сильное лидерство ради глобальной стабильности, — сказала она.
Администрация Трампа в начале года фактически закрыла институт, который занимается разрешением конфликтов и был создан Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предусматривал прекращение федерального финансирования USIP.
В марте администрация уволила большую часть совета директоров USIP. Сотрудники были освобождены от должностей в июле, хотя первые уведомления об увольнении были получены еще в конце марта.
— Довольно иронично, что он поставил свое имя на учреждение, которое сам же и разрушил, — сказал бывший чиновник USIP.
Ранее сообщалось, что Трамп примет лидеров Руанды и ДРК для подписания мирного соглашения.