РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:02, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Институт мира США переименовали в честь Трампа

    Имя Дональда Трампа появилось на здании и вывесках Института мира США (USIP) — независимого агентства, которое администрация упразднила в начале этого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN

    Институт мира США переименовали в честь Трампа
    Фото: x.com/@StateDept

    Как пояснили в Госдепартаменте США, это решение принято для того, «чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории страны».

    — Добро пожаловать в Институт мира Дональда Трампа. Лучшее еще впереди, — написали в ведомстве. 

    Имя Трампа появилась на штаб-квартире в Вашингтоне перед церемонией подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которая должна состояться там в четверг.

    Представитель Белого дома Анна Келли в своем заявлении защитила этот шаг, заявив, что USIP «когда-то была раздутой и бесполезной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая при этом никакого мира».

    — Теперь Институт мира Дональда Дж. Трампа, который красиво и уместно назван в честь президента, положившего конец восьми войнам менее чем за год, станет убедительным напоминанием о том, чего может добиться сильное лидерство ради глобальной стабильности, — сказала она.

    Администрация Трампа в начале года фактически закрыла институт, который занимается разрешением конфликтов и был создан Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предусматривал прекращение федерального финансирования USIP.

    В марте администрация уволила большую часть совета директоров USIP. Сотрудники были освобождены от должностей в июле, хотя первые уведомления об увольнении были получены еще в конце марта.

    — Довольно иронично, что он поставил свое имя на учреждение, которое сам же и разрушил, — сказал бывший чиновник USIP. 

    Ранее сообщалось, что Трамп примет лидеров Руанды и ДРК для подписания мирного соглашения

     

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают