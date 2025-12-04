Институт мира США переименовали в честь Трампа

Как пояснили в Госдепартаменте США, это решение принято для того, «чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории страны».

— Добро пожаловать в Институт мира Дональда Трампа. Лучшее еще впереди, — написали в ведомстве.

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn — Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Имя Трампа появилась на штаб-квартире в Вашингтоне перед церемонией подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), которая должна состояться там в четверг.

Представитель Белого дома Анна Келли в своем заявлении защитила этот шаг, заявив, что USIP «когда-то была раздутой и бесполезной организацией, которая тратила 50 миллионов долларов в год, не обеспечивая при этом никакого мира».

— Теперь Институт мира Дональда Дж. Трампа, который красиво и уместно назван в честь президента, положившего конец восьми войнам менее чем за год, станет убедительным напоминанием о том, чего может добиться сильное лидерство ради глобальной стабильности, — сказала она.

Администрация Трампа в начале года фактически закрыла институт, который занимается разрешением конфликтов и был создан Конгрессом в 1984 году. Бюджетный запрос администрации на следующий финансовый год предусматривал прекращение федерального финансирования USIP.

В марте администрация уволила большую часть совета директоров USIP. Сотрудники были освобождены от должностей в июле, хотя первые уведомления об увольнении были получены еще в конце марта.

— Довольно иронично, что он поставил свое имя на учреждение, которое сам же и разрушил, — сказал бывший чиновник USIP.

Ранее сообщалось, что Трамп примет лидеров Руанды и ДРК для подписания мирного соглашения.