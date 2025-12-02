Трамп примет лидеров Руанды и ДРК для подписания мирного соглашения

В июне Трамп встретился в Белом доме с лидерами двух стран, когда они подписали предыдущее соглашение. Но насилие продолжилось, в котором обе стороны обвиняли друг друга.

Президент Руанды Поль Кагаме на прошлой неделе публично обвинил правительство ДР Конго в затягивании подписания мирного соглашения.

Регион, богатый полезными ископаемыми, необходимыми для новых технологий, пережил три десятилетия вооружённых конфликтов, унёсших сотни тысяч жизней. Насилие усилилось в январе, когда поддерживаемая Руандой вооружённая группировка «М23» захватила часть территории ДРК, включая города Гома и Букаву.

Ранее сообщалось о подписанном в июне мирном соглашении между ДРК и Руандой при посредничестве США, что дало старт инвестиционным соглашениям по эксплуатации богатого природными ресурсами востока Демократической Республики Конго. Трамп выразил надежду, что добыча полезных ископаемых принесет преимущество США.

Мы также писали о том, что Трамп будет следить за мирным соглашением между Камбоджей и Таиландом.