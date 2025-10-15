Трамп будет следить за мирным соглашением между Камбоджей и Таиландом

Трамп посетит столицу Малайзии Куала-Лумпур 26 октября, чтобы засвидетельствовать подписание Куала-Лумпурского соглашения, которое обеспечит мир и долгосрочное прекращение огня.

С 26 по 28 октября в Куала-Лумпуре пройдет 47-й саммит АСЕАН, в котором примут участие главы государств из 10 стран Юго-Восточной Азии и других партнеров по диалогу.

В ходе пятидневного конфликта в июле погибло 43 человека и более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за спора о неохраняемых участках тайско-камбоджийской границы. Несмотря на прекращение огня, столкновения на спорном участке границы продолжались до сентября.

Протяженность границы между Камбоджей и Таиландом составляет более 800 км, и она до сих пор является предметом споров, которые в прошлом приводили к ожесточенным столкновениям между двумя странами.

Ранее в этом году премьер-министр Камбоджи Хун Манет выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за его роль в переговорах по сделке и «в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире».

Отношение Трампа к конфликту на тайско-камбоджийской границе отражает его действия на Ближнем Востоке, где на этой неделе он взял на себя ответственность за соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.