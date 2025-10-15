РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:34, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп будет следить за мирным соглашением между Камбоджей и Таиландом

    Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан сообщил, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать при заключении мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на MSNBCTV.

    Дональд Трамп
    Фото: www.kaohooninternational.com

    Трамп посетит столицу Малайзии Куала-Лумпур 26 октября, чтобы засвидетельствовать подписание Куала-Лумпурского соглашения, которое обеспечит мир и долгосрочное прекращение огня.

    С 26 по 28 октября в Куала-Лумпуре пройдет 47-й саммит АСЕАН, в котором примут участие главы государств из 10 стран Юго-Восточной Азии и других партнеров по диалогу.

    В ходе пятидневного конфликта в июле погибло 43 человека и более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за спора о неохраняемых участках тайско-камбоджийской границы. Несмотря на прекращение огня, столкновения на спорном участке границы продолжались до сентября.

    Протяженность границы между Камбоджей и Таиландом составляет более 800 км, и она до сих пор является предметом споров, которые в прошлом приводили к ожесточенным столкновениям между двумя странами.

    Ранее в этом году премьер-министр Камбоджи Хун Манет выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за его роль в переговорах по сделке и «в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире».

    Отношение Трампа к конфликту на тайско-камбоджийской границе отражает его действия на Ближнем Востоке, где на этой неделе он взял на себя ответственность за соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

    Теги:
    Камбоджа Таиланд Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают