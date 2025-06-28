Спустя 30 лет: ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение при посредничестве США

Эксперты подчеркивают, что подписанный документ дает «зеленый свет» инвестиционным соглашениям по эксплуатации богатого природными ресурсами востока ДРК. Присутствовавший на церемонии подписания президент Трамп напомнил, что ранее добился перемирия между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном.

Соглашение основано на Декларации принципов, одобренных в апреле двумя государствами, и содержит положения об «уважении территориальной целостности и прекращении боевых действий» на востоке Демократической Республики Конго после наступления, предпринятого в последние месяцы вооруженной группировкой М23. В нем также фигурирует обязательство «необратимо и поддающимся проверке образом прекратить государственную поддержку Демократических сил освобождения Руанды и связанных с ними ополченцев».

Соглашение призвано положить конец 30-летней войне, заявил на церемонии подписания государственный секретарь США Марко Рубио. Обратившись к коллегам из Демократической Республики Конго Терезе Кайиквамба Вагнер и Руанды — Оливье Ндухунгирехе, он почеркнул, что «многое еще предстоит сделать». На встрече также присутствовали представители Катара, Того и Африканского союза.

В пятницу в Овальном кабинете Дональд Трамп подписал письма лидерам двух государств с приглашением приехать в Вашингтон для завершения работы над мирным соглашением. Ожидается, что мероприятие состоится в июле.

Официальные лица сообщили, что уже ведутся переговоры по инвестиционным соглашениям, вытекающим из мирного соглашения для богатого природными ресурсами востока Конго.

Восточное Конго страдает от конфликтов с 1990-х годов, в регионе действуют более 100 вооруженных группировок. Считается, что многие из них поддерживаются соседней Руандой. Насилие унесло миллионы жизней и привело к перемещению огромного количества мирных жителей.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о нарушениях соглашения, Трамп сказал, что не думает, что это произойдет. Он тем не менее предупредил об «очень суровых санкциях, финансовых и иных», если это все-таки случится.

Администрация Трампа уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности критически важных ресурсов на фоне растущей конкуренции с Китаем за экономическое и стратегическое влияние в Африке, отмечают обозреватели.

Ряд экспертов считают, что Дональд Трамп готовит почву для вручения ему Нобелевской премии мира. На церемонии подписания он напомнил, что «за несколько коротких месяцев мы добились мира между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном».

Ранее Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой.