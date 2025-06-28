Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

США и Канада ввели друг против друга торговые тарифы. Также Дональд Трамп не раз угрожал аннексировать соседнюю страну. Но стороны стремились прийти к компромиссу к середине июля.

В пятницу Трамп написал в соцсетях, что он прекращает переговоры из-за «возмутительного налога» на американские технологические компании.

В течение будущей недели США объявят о новых тарифах на импорт из Канады, добавил он.

Ранее сообщалось, что Канада скорректирует тарифы на американские сталь и алюминий.