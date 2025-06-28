08:40, 28 Июнь 2025 | GMT +5
Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Трамп объявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой «немедленно» из-за ее налога на американский бигтех, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
США и Канада ввели друг против друга торговые тарифы. Также Дональд Трамп не раз угрожал аннексировать соседнюю страну. Но стороны стремились прийти к компромиссу к середине июля.
В пятницу Трамп написал в соцсетях, что он прекращает переговоры из-за «возмутительного налога» на американские технологические компании.
В течение будущей недели США объявят о новых тарифах на импорт из Канады, добавил он.
Ранее сообщалось, что Канада скорректирует тарифы на американские сталь и алюминий.