Канада скорректирует тарифы на американские сталь и алюминий
Федеральное правительство Канады с 21 июля скорректирует контртарифы на американскую продукцию из стали и алюминия в соответствии с прогрессом более широких торговых переговоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом сообщило в четверг Министерство финансов страны.
— Пока правительство ведет переговоры о новом партнерстве в области экономики и безопасности с Соединенными Штатами, мы обеспечим защиту работников и промышленности от несправедливых и неспровоцированных американских тарифов, — говорится в заявлении премьер-министра Марка Карни. — Мы потратим столько времени, сколько необходимо, чтобы договориться о наилучшей сделке для Канады.
Ранее сообщалось, что Трамп дал указание на приостановку введения высоких пошлин на 90 дней для 75 стран мира, однако эта мера не коснулась Китая.