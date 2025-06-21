Канада скорректирует тарифы на американские сталь и алюминий

Об этом сообщило в четверг Министерство финансов страны.

— Пока правительство ведет переговоры о новом партнерстве в области экономики и безопасности с Соединенными Штатами, мы обеспечим защиту работников и промышленности от несправедливых и неспровоцированных американских тарифов, — говорится в заявлении премьер-министра Марка Карни. — Мы потратим столько времени, сколько необходимо, чтобы договориться о наилучшей сделке для Канады.

Ранее сообщалось, что Трамп дал указание на приостановку введения высоких пошлин на 90 дней для 75 стран мира, однако эта мера не коснулась Китая.