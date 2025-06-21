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    21:53, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Канада скорректирует тарифы на американские сталь и алюминий

    Федеральное правительство Канады с 21 июля скорректирует контртарифы на американскую продукцию из стали и алюминия в соответствии с прогрессом более широких торговых переговоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

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    Фото: Анадолы

    Об этом сообщило в четверг Министерство финансов страны.

    — Пока правительство ведет переговоры о новом партнерстве в области экономики и безопасности с Соединенными Штатами, мы обеспечим защиту работников и промышленности от несправедливых и неспровоцированных американских тарифов, — говорится в заявлении премьер-министра Марка Карни. — Мы потратим столько времени, сколько необходимо, чтобы договориться о наилучшей сделке для Канады.

    Ранее сообщалось, что Трамп дал указание на приостановку введения высоких пошлин на 90 дней для 75 стран мира, однако эта мера не коснулась Китая.

     

     

    Теги:
    Канада Цены и тарифы Экономика Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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