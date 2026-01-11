Вашингтонская опера покидает Кеннеди-центр после переименования в честь Трампа

В ответ Вашингтонская национальная опера объявила о своем уходе из Кеннеди-центра, где она выступала на протяжении десятилетий.

— В целях финансовой осмотрительности и соблюдения обязательств по сбалансированному бюджету Вашингтонская национальная опера сократит весенний сезон и перенесет спектакли на новые площадки. Это решение принято для обеспечения наилучших условий дальнейшего развития оперной труппы после мирного перехода, — говорится в заявлении труппы.

В ближайшие недели опера планирует объявить о новых площадках для выступлений.

Артисты выступают в Кеннеди-центре с момента его открытия в 1971 году. В заявлении отмечается, что «сотрудничество никогда не предполагалось как постоянное».

Ранее Дональд Трамп через платформу Truth Social объявил об увольнении членов совета директоров, включая председателя, «которые не разделяют нашего видения золотого века в искусстве и культуре». В феврале новый совет директоров избрал Трампа своим председателем, а в прошлом месяце к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди добавили имя Трампа, присвоив учреждению название «Центр Трампа-Кеннеди».

В результате свои выступления в центре отменили такие музыканты, как Бела Флек, композитор мюзикла «Злая ведьма» Стивен Шварц заявил, что больше не будет проводить там гала-концерты, отметив, что «его появление там стало идеологическим заявлением».

Члены семьи Кеннеди также выразили протест против изменения названия. Бывший член палаты представителей Джозеф Кеннеди III заявил в социальных сетях:

— Центр Кеннеди — это живой мемориал павшему президенту, и по федеральному закону он назван в честь президента Кеннеди. Его нельзя переименовывать так же, как нельзя переименовывать Мемориал Линкольна.

Ранее сообщалось, что Трамп может присвоить свое имя новому бальному залу Белого дома.