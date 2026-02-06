РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    11:02, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Трамп дал свое имя сайту для продажи лекарств со скидками

    В четверг президент США Дональд Трамп объявил о запуске сайта TrumpRx, благодаря которому американцы смогут покупать рецептурные лекарства по сниженным ценам, передает агентство Kazinform. 

    Трамп дал свое имя сайту для продажи лекарств со скидками
    Фото: x.com/@WhiteHouse

    Этот правительственный веб-сайт не является платформой для покупки лекарств. Вместо этого он создан как посредник, направляющий американцев на веб-сайты производителей лекарств, работающих напрямую с потребителями, где они могут совершать покупки. Он также предоставляет купоны для использования в аптеках. На момент запуска на сайте было представлено более 40 лекарств, включая препараты для снижения веса, такие как Оземпик и Вегови, пишет PBS

    — Сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы отметить запуск одной из самых масштабных инициатив в сфере здравоохранения за всю историю. Ничего подобного раньше не было. Начиная с сегодняшнего вечера, десятки наиболее часто используемых рецептурных лекарств будут доступны со значительными скидками для всех потребителей, — заявил Трамп. 

    Сайт является частью более масштабных усилий администрации Трампа, направленных на демонстрацию того, что она решает проблему высоких цен. Доступность жилья стала политической уязвимостью для Трампа и его союзников-республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поскольку американцы по-прежнему обеспокоены стоимостью жилья, продуктов питания, коммунальных услуг и других основных составляющих идентичности среднего класса.

    Трамп подчеркнул, что снижение цен стало возможным благодаря его давлению на фармацевтические компании, заявив, что он потребовал от них устанавливать одинаковые цены в США и в других странах. Он сказал, что в результате этого вырастет стоимость рецептурных лекарств в зарубежных странах.

    — Мы устали субсидировать весь мир, — заявил Трамп.

    Между тем, демократы утверждают, что более эффективным подходом к снижению цен на лекарства в США является расширение переговоров о ценах на лекарства в рамках программы Medicare, инициированных Законом о снижении инфляции, принятым при бывшем президенте Джо Байдене.

    США считаются одним из самых дорогих рынков по продаже лекарств. В странах Европы и Азии регулирование рынка, как правило, строже и существуют договоренности о максимальных ценах.

    Ранее сообщалось, что Трамп намерен снизить цены на лекарства на 80%. 

    Мы также писали о том, что Институт мира США переименовали в честь Трампа. 

     

    Лекарства Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
