Трамп дал свое имя сайту для продажи лекарств со скидками

Этот правительственный веб-сайт не является платформой для покупки лекарств. Вместо этого он создан как посредник, направляющий американцев на веб-сайты производителей лекарств, работающих напрямую с потребителями, где они могут совершать покупки. Он также предоставляет купоны для использования в аптеках. На момент запуска на сайте было представлено более 40 лекарств, включая препараты для снижения веса, такие как Оземпик и Вегови, пишет PBS.

— Сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы отметить запуск одной из самых масштабных инициатив в сфере здравоохранения за всю историю. Ничего подобного раньше не было. Начиная с сегодняшнего вечера, десятки наиболее часто используемых рецептурных лекарств будут доступны со значительными скидками для всех потребителей, — заявил Трамп.

Starting tonight, America is experiencing the LOWEST drug prices FOR THE FIRST TIME EVER.



MUST WATCH: President Trump breaks down the MASSIVE savings on common prescriptions. Americans are finally winning big ⬇️⬇️ pic.twitter.com/XGkj8ZPJe4 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Сайт является частью более масштабных усилий администрации Трампа, направленных на демонстрацию того, что она решает проблему высоких цен. Доступность жилья стала политической уязвимостью для Трампа и его союзников-республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поскольку американцы по-прежнему обеспокоены стоимостью жилья, продуктов питания, коммунальных услуг и других основных составляющих идентичности среднего класса.

IT'S HERE: Finally, a direct to consumer website designed to find the lowest drug prices for YOU.https://t.co/jjnWOhcipw pic.twitter.com/p0aoOJ8xtg — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Трамп подчеркнул, что снижение цен стало возможным благодаря его давлению на фармацевтические компании, заявив, что он потребовал от них устанавливать одинаковые цены в США и в других странах. Он сказал, что в результате этого вырастет стоимость рецептурных лекарств в зарубежных странах.

— Мы устали субсидировать весь мир, — заявил Трамп.

Между тем, демократы утверждают, что более эффективным подходом к снижению цен на лекарства в США является расширение переговоров о ценах на лекарства в рамках программы Medicare, инициированных Законом о снижении инфляции, принятым при бывшем президенте Джо Байдене.

США считаются одним из самых дорогих рынков по продаже лекарств. В странах Европы и Азии регулирование рынка, как правило, строже и существуют договоренности о максимальных ценах.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен снизить цены на лекарства на 80%.

