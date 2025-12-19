Центр Кеннеди переименуют в честь Дональда Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что совет директоров проголосовал единогласно и отметил «невероятную работу, проделанную президентом Трампом за последний год по спасению здания».

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Этот центр остается знаковой достопримечательностью с момента его постройки в 1971 году и присвоения ему имени Джона Фицджералда Кеннеди.

Выступая в Овальном кабинете в четверг, Трамп заявил, что он «удивлен» и «польщен» этим решением. Однако ранее в этом месяце Трамп намекнул на такую ​​возможность, пошутив о смене названия на ежегодной церемонии вручения премии Kennedy Center Honors.

Как пишет ВВС, вскоре после вступления в должность Трамп уволил всех членов совета директоров центра и заменил их своими соратниками союзниками, которые затем проголосовали за назначение Трампа главой правления. Советник Трамп, спецпосланник по особым поручениям Ричард Гренелл стал председателем совета директоров. Сейчас в состав совета входят генеральный прокурор Пэм Бонди, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и вторая леди Уша Вэнс, а также ряд других должностных лиц администрации и политических союзников Трампа.

Президент также добился выделения Конгрессом около 257 миллионов долларов на капитальный ремонт и другие расходы на объекте, где недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу.

— Мы его спасли. Он был в очень плохом состоянии, — сказал Трамп о центре в четверг.

