    07:30, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Центр Кеннеди переименуют в честь Дональда Трампа

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне переименуют в Трамп-Кеннеди-центр. Совет директоров Кеннеди-центра уже проголосовал за переименование. Об этом сообщил Белый дом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    а
    Фото: inforesist.org

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что совет директоров проголосовал единогласно и отметил «невероятную работу, проделанную президентом Трампом за последний год по спасению здания».

    Этот центр остается знаковой достопримечательностью с момента его постройки в 1971 году и присвоения ему имени Джона Фицджералда Кеннеди.

    Выступая в Овальном кабинете в четверг, Трамп заявил, что он «удивлен» и «польщен» этим решением. Однако ранее в этом месяце Трамп намекнул на такую ​​возможность, пошутив о смене названия на ежегодной церемонии вручения премии Kennedy Center Honors.

    Как пишет ВВС, вскоре после вступления в должность Трамп уволил всех членов совета директоров центра и заменил их своими соратниками союзниками, которые затем проголосовали за назначение Трампа главой правления. Советник Трамп, спецпосланник по особым поручениям Ричард Гренелл стал председателем совета директоров. Сейчас в состав совета входят генеральный прокурор Пэм Бонди, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и вторая леди Уша Вэнс, а также ряд других должностных лиц администрации и политических союзников Трампа.

    Президент также добился выделения Конгрессом около 257 миллионов долларов на капитальный ремонт и другие расходы на объекте, где недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу.

    — Мы его спасли. Он был в очень плохом состоянии, — сказал Трамп о центре в четверг. 

    Ранее сообщалось, что в Белом доме развесили таблички, высмеивающие экс-президентов США.

    Теги:
    Переименование Мировые новости США Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
