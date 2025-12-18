РУ
    В Белом доме развесили таблички, высмеивающие экс-президентов США

    По поручению Дональда Трампа на так называемой «Аллеи славы президентов» в Белом доме установили таблички под портретами экс-президентов с использованием оскорбительных заявлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News

    Фото: ЕТ

    «Президентская Аллея славы» была учреждена вдоль колоннады Розового сада возле западного крыла Белого дома.

    Одна из табличек посвящена Джо Байдену, где написано, что «Сонный Джо Байден был, безусловно, худшим президентом в американской истории». Также упоминается, что он вступил в должность в результате самых коррумпированных выборов, когда-либо проводившихся в Соединенных Штатах, а также руководил серией беспрецедентных катастроф, которые поставили США на грань уничтожения. 

    Трамп также раскритиковал Байдена за его экономическую, климатическую, иммиграционную и внешнюю политику, включая вывод войск из Афганистана, назвав это «одним из самых унизительных событий в американской истории». 

    Табличка под портретом Барака Обамы также содержит критику. В тексте он назван «одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории».

    Под портретом Билла Клинтона написано, что «жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы президенту Дональду Трампу».

    Помимо этих изменений в Белом доме, Трамп также заасфальтировав Розовый сад, отремонтировав Пальмовую комнату, первоначально спроектированную бывшей первой леди Джеки Кеннеди, а также перепроектировал Овальный кабинет. Он добавил статуи вокруг Розового сада и значительно украсил Овальный кабинет золотой фольгой и декором.

    Наиболее примечательно то, что в начале этого года Трамп снес восточное крыло Белого дома, освободив место для огромного многомиллионного бального зала, который, по словам президента, будет завершен к концу его срока.

    Напомним, в сентябре Дональд Трамп разместил на стене «Президентской Аллеи славы» в Белом доме изображение автопера на месте портрета Джо Байдена

    Трамп неоднократно говорил о чрезмерном использовании Байденом этого устройства вместо собственноручного подписания важных документов. Так, в июне он приказал провести расследование его действий с использованием Autopen в меморандуме, в котором упоминается «снижение когнитивных способностей» Байдена.

    Джо Байден Мировые новости США Дональд Трамп
