В Белом доме развесили таблички, высмеивающие экс-президентов США

«Президентская Аллея славы» была учреждена вдоль колоннады Розового сада возле западного крыла Белого дома.

Одна из табличек посвящена Джо Байдену, где написано, что «Сонный Джо Байден был, безусловно, худшим президентом в американской истории». Также упоминается, что он вступил в должность в результате самых коррумпированных выборов, когда-либо проводившихся в Соединенных Штатах, а также руководил серией беспрецедентных катастроф, которые поставили США на грань уничтожения.

Трамп также раскритиковал Байдена за его экономическую, климатическую, иммиграционную и внешнюю политику, включая вывод войск из Афганистана, назвав это «одним из самых унизительных событий в американской истории».

Табличка под портретом Барака Обамы также содержит критику. В тексте он назван «одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории».

Под портретом Билла Клинтона написано, что «жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы президенту Дональду Трампу».

Помимо этих изменений в Белом доме, Трамп также заасфальтировав Розовый сад, отремонтировав Пальмовую комнату, первоначально спроектированную бывшей первой леди Джеки Кеннеди, а также перепроектировал Овальный кабинет. Он добавил статуи вокруг Розового сада и значительно украсил Овальный кабинет золотой фольгой и декором.

Наиболее примечательно то, что в начале этого года Трамп снес восточное крыло Белого дома, освободив место для огромного многомиллионного бального зала, который, по словам президента, будет завершен к концу его срока.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп разместил на стене «Президентской Аллеи славы» в Белом доме изображение автопера на месте портрета Джо Байдена.

Трамп неоднократно говорил о чрезмерном использовании Байденом этого устройства вместо собственноручного подписания важных документов. Так, в июне он приказал провести расследование его действий с использованием Autopen в меморандуме, в котором упоминается «снижение когнитивных способностей» Байдена.