Трамп поручил подготовиться к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в ходе недавних встреч Трамп принял решение продолжить давление на экономику Ирана и его нефтяной экспорт, ограничивая судоходство в иранские порты и из них.

Как отмечают источники газеты, президент США считает другие варианты, включая возобновление бомбардировок или выход из конфликта, более рискованными по сравнению с сохранением блокады.

По оценкам, такие условия обходятся Тегерану примерно в $435 млн ежедневно за счет ограничений на экспорт и логистику.

Во вторник во время государственного ужина с британским королем Карлом, Трамп заявил, что американские военные «хорошо справляются» на Ближнем Востоке.

— Сейчас мы немного работаем на Ближнем Востоке… и у нас это очень хорошо получается, — сказал Трамп.

Ранее он также выразил недовольство позицией Тегерана, заявив, что Иран «не может взять себя в руки» и должен «поумнеть как можно скорее».

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран нанес удары по объектам, которые назвал связанными с американскими интересами в регионе, включая страны Персидского залива.

8 апреля при посредничестве Пакистана было объявлено о прекращении огня, после чего 11–12 апреля в Исламабаде прошли переговоры, завершившиеся без достижения соглашения.

Позднее Трамп заявил о продлении перемирия по просьбе Пакистана в ожидании предложения со стороны Тегерана.

Между тем, в ходе последнего раунда переговоров Трамп оказался недоволен предложением Ирана. Так, Тегеран предложил сначала прекратить конфликт и урегулировать ситуацию вокруг судоходства в Персидском заливе, и лишь затем перейти к обсуждению ядерной программы.

При этом Трамп не намерен отступать от требований по иранской ядерной программе и настаивает на решении этого вопроса на раннем этапе переговоров.