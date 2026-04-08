    05:54, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Иран согласился на двухнедельное перемирие после заявления Трампа о приостановке ударов

    Иран принял условия двухнедельного перемирия. Переговоры начнутся в пятницу в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности приостановить удары при условии полного открытия Ормузского пролива, сообщает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    Фото: Анадолы

    Глава МИД Ирана сообщил, что в течение двух недель безопасный проход через пролив будет возможен при координации с иранскими вооруженными силами.

    Заявление Трампа последовало после того, как премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к американскому президенту с просьбой продлить срок для достижения договоренности и призвал Иран полностью открыть Ормузский пролив.

     

    Переговоры Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке США
    Сара Болат
