Трамп отложил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана

— На основе бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром и в связи с их просьбой отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Ирана при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели, — написал он в Truth Social.

Во вторник премьер-министр Пакистана попросил президента США о продлении крайнего срока достижения соглашения с Ираном еще на две недели, отметив, что дипломатические усилия по урегулированию «продвигаются стабильно <…> и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». Шариф предложил властям Ирана открыть Ормузский пролив на этот срок «в качестве жеста доброй воли».

В интервью Axios 5 апреля президент США предположил, что шансы на заключение сделки с Ираном к 7 апреля высоки. Ранее в соцсети Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил срок заключения возможной сделки на сутки — до 8 апреля.