Трамп отложил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана
Соединенные Штаты откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— На основе бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром и в связи с их просьбой отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Ирана при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели, — написал он в Truth Social.
Во вторник премьер-министр Пакистана попросил президента США о продлении крайнего срока достижения соглашения с Ираном еще на две недели, отметив, что дипломатические усилия по урегулированию «продвигаются стабильно <…> и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». Шариф предложил властям Ирана открыть Ормузский пролив на этот срок «в качестве жеста доброй воли».
В интервью Axios 5 апреля президент США предположил, что шансы на заключение сделки с Ираном к 7 апреля высоки. Ранее в соцсети Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре, если Иран не создаст условия для возобновления масштабного судоходства в Ормузском проливе к 6 апреля. Затем американский лидер продлил срок заключения возможной сделки на сутки — до 8 апреля.