РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:24, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума Ирану

    Пакистан просит президента США Дональда Трампа продлить срок ультиматума для Ирана на две недели, в свою очередь Тегеран на этот период должен открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил в соцсети X премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, передает Kazinform.

    премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф
    Фото: РИА Новости

    — Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются устойчиво, уверенно и динамично и имеют потенциал привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы дать дипломатии возможность завершить свою работу, я искренне прошу президента Трампа продлить установленный срок на две недели. Пакистан, со всей искренностью, просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли. Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать повсеместное прекращение огня в течение двух недель, чтобы дать дипломатии шанс добиться окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе, — написал Шариф.

    Как передает ТАСС, Трамп в интервью Fox News заявил, что США ведут напряженные переговоры по Ирану. Он добавил, что ожидает в ближайшее время полноценного брифинга о предложении Пакистана.

    Напомним, президент США Дональд Трамп в новом ультиматуме заявил, что Ирану осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива, угрожая последствиями в случае невыполнения. Срок ультиматума истекает через несколько часов.

    Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось. 

    Ранее Kazinform сообщал, что переговоры по Ирану выходят на «критическую стадию» на фоне ударов в регионе.

     

    Теги:
    Пакистан Иран Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают