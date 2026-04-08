Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума Ирану

— Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются устойчиво, уверенно и динамично и имеют потенциал привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы дать дипломатии возможность завершить свою работу, я искренне прошу президента Трампа продлить установленный срок на две недели. Пакистан, со всей искренностью, просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли. Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать повсеместное прекращение огня в течение двух недель, чтобы дать дипломатии шанс добиться окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе, — написал Шариф.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Как передает ТАСС, Трамп в интервью Fox News заявил, что США ведут напряженные переговоры по Ирану. Он добавил, что ожидает в ближайшее время полноценного брифинга о предложении Пакистана.

Напомним, президент США Дональд Трамп в новом ультиматуме заявил, что Ирану осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива, угрожая последствиями в случае невыполнения. Срок ультиматума истекает через несколько часов.

Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось.

