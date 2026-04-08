РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Переговоры по Ирану выходят на «критическую стадию» на фоне ударов в регионе

    Заявления Тегерана о «критической стадии» переговоров прозвучали на фоне продолжающейся эскалации и взаимных ударов по энергетическим объектам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МИД Пакистана x.com / @ForeignOfficePk

    Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил во вторник, что усилия Исламабада по содействию прекращению войны между США и Израилем с Ираном достигли «критической и чувствительной стадии».

    — Позитивные и продуктивные усилия Пакистана в рамках доброй воли и посредничества по прекращению войны приближаются к критическому, чувствительному этапу, — отметил дипломат.

    По информации Reuters, переговорные усилия по организации диалога между США и Ираном продолжаются, однако ситуация остается нестабильной.

    Источники агентства указывают, что ракетные удары Ирана по объектам в Саудовской Аравии могут сорвать дипломатический процесс.

    По заявлению Корпуса стражей исламской революции, Иран нанес удары по нефтехимическому комплексу в городе аль-Джубайль в Саудовской Араивии — ключевому центру переработки и нефтехимии королевства.

    В частности, утверждается, что были поражены объекты, включая комплекс Sadara совместное предприятие компаний Saudi Aramco и Dow, а также другие предприятия с участием международных энергетических компаний.

    Саудовская сторона ранее сообщала о перехвате семи баллистических ракет, запущенных в направлении восточного региона страны. По данным Минобороны королевства, обломки ракет упали вблизи энергетической инфраструктуры.

    Иран заявил, что атаки стали ответом на удары по нефтехимическим объектам в районе Асалуйе, где расположен один из крупнейших газовых и нефтехимических кластеров страны.

    Ранее мы сообщали, что США и Иран получили план прекращения конфликта.

    Теги:
    Пакистан Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают