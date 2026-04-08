Переговоры по Ирану выходят на «критическую стадию» на фоне ударов в регионе

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил во вторник, что усилия Исламабада по содействию прекращению войны между США и Израилем с Ираном достигли «критической и чувствительной стадии».

— Позитивные и продуктивные усилия Пакистана в рамках доброй воли и посредничества по прекращению войны приближаются к критическому, чувствительному этапу, — отметил дипломат.

Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage ...



Stay Tuned for more — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

По информации Reuters, переговорные усилия по организации диалога между США и Ираном продолжаются, однако ситуация остается нестабильной.

Источники агентства указывают, что ракетные удары Ирана по объектам в Саудовской Аравии могут сорвать дипломатический процесс.

Just IN: Pakistani mediators believe that some rogue elements in the Iran's Revolutionary Guard want to sabotage the peace-efforts by Pakistan.



— Today's Iranian attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia being seen as deliberate effort to derail the talks and push… — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) April 7, 2026

По заявлению Корпуса стражей исламской революции, Иран нанес удары по нефтехимическому комплексу в городе аль-Джубайль в Саудовской Араивии — ключевому центру переработки и нефтехимии королевства.

В частности, утверждается, что были поражены объекты, включая комплекс Sadara совместное предприятие компаний Saudi Aramco и Dow, а также другие предприятия с участием международных энергетических компаний.

Саудовская сторона ранее сообщала о перехвате семи баллистических ракет, запущенных в направлении восточного региона страны. По данным Минобороны королевства, обломки ракет упали вблизи энергетической инфраструктуры.

Иран заявил, что атаки стали ответом на удары по нефтехимическим объектам в районе Асалуйе, где расположен один из крупнейших газовых и нефтехимических кластеров страны.

Ранее мы сообщали, что США и Иран получили план прекращения конфликта.