Переговоры по Ирану выходят на «критическую стадию» на фоне ударов в регионе
Заявления Тегерана о «критической стадии» переговоров прозвучали на фоне продолжающейся эскалации и взаимных ударов по энергетическим объектам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил во вторник, что усилия Исламабада по содействию прекращению войны между США и Израилем с Ираном достигли «критической и чувствительной стадии».
— Позитивные и продуктивные усилия Пакистана в рамках доброй воли и посредничества по прекращению войны приближаются к критическому, чувствительному этапу, — отметил дипломат.
Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage ...— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026
Stay Tuned for more
По информации Reuters, переговорные усилия по организации диалога между США и Ираном продолжаются, однако ситуация остается нестабильной.
Источники агентства указывают, что ракетные удары Ирана по объектам в Саудовской Аравии могут сорвать дипломатический процесс.
Just IN: Pakistani mediators believe that some rogue elements in the Iran's Revolutionary Guard want to sabotage the peace-efforts by Pakistan.— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) April 7, 2026
— Today's Iranian attacks on civilian infrastructure in Saudi Arabia being seen as deliberate effort to derail the talks and push…
По заявлению Корпуса стражей исламской революции, Иран нанес удары по нефтехимическому комплексу в городе аль-Джубайль в Саудовской Араивии — ключевому центру переработки и нефтехимии королевства.
В частности, утверждается, что были поражены объекты, включая комплекс Sadara совместное предприятие компаний Saudi Aramco и Dow, а также другие предприятия с участием международных энергетических компаний.
Саудовская сторона ранее сообщала о перехвате семи баллистических ракет, запущенных в направлении восточного региона страны. По данным Минобороны королевства, обломки ракет упали вблизи энергетической инфраструктуры.
Иран заявил, что атаки стали ответом на удары по нефтехимическим объектам в районе Асалуйе, где расположен один из крупнейших газовых и нефтехимических кластеров страны.
Ранее мы сообщали, что США и Иран получили план прекращения конфликта.