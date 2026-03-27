США отложили возможные удары по иранской энергосистеме на 10 дней

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, уточнив, что решение принято после обращения иранской стороны. По его словам, «пауза» в действиях продлится 10 дней — до 20:00 по восточному времени 6 апреля. Трамп также заявил, что переговоры «идут успешно», несмотря на сообщения в СМИ об обратном.

Ранее он предупреждал о готовности нанести удары по иранской энергосистеме, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Позже срок уже переносился на пять дней — нынешняя отсрочка стала второй.

Конфликт, начавшийся 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, продолжается почти месяц. При этом заявления американской администрации о его ходе остаются противоречивыми.

Эксперты отмечают, что атаки на энергетическую инфраструктуру могут вызвать дополнительную международную критику, поскольку такие объекты относятся к гражданской инфраструктуре и их уничтожение может рассматриваться как нарушение норм международного гуманитарного права.

Правозащитные организации, включая Amnesty International, уже назвали подобные планы угрозой совершения военных преступлений.

Ситуация вокруг Ормузского пролива усиливает напряженность на мировых рынках. Через этот маршрут проходит более 20% мировых поставок нефти, однако из-за угроз судоходству движение танкеров существенно сократилось.

Трамп призвал союзников поддержать усилия по разблокированию пролива, однако страны НАТО и другие партнеры отнеслись к этой инициативе с осторожностью.

На заседании кабинета он также заявил, что Иран якобы готов к переговорам, несмотря на продолжающиеся удары по американским объектам и союзникам в регионе, и раскритиковал сообщения о том, что Тегеран отверг предложенный США план перемирия.

Американские СМИ сообщают, что Вашингтон рассматривает возможность наземной операции, что, по оценкам аналитиков, может привести к дальнейшей эскалации.

По имеющимся данным, в Иране погибли около 1 937 человек, а также 13 американских военнослужащих. Сообщается о жертвах и в других странах региона.

Тегеран отрицает факт переговоров и предупреждает, что усилит атаки, если его энергетическая инфраструктура подвергнется ударам.