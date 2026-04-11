телерадиокомплекс президента РК
    17:07, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Переговоры США и Ирана в Исламабаде начались со встречи Вэнса и Шарифа

    Переговорный процесс по урегулированию конфликта вокруг Ирана официально начался в столице Пакистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Переговоры США и Ирана в Исламабаде начались со встречи Вэнса и Шарифа
    Фото: Канцелярия премьер-министра Пакистана

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Исламабаде, тем самым, дав старт переговорам между США и Ираном, сообщает канцелярия пакистанского премьера в субботу.

    Во встрече также приняли участие спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а с пакистанской стороны — глава МИД Ишак Дар и министр внутренних дел Мохсин Накви.

    — По мере начала переговоров в Исламабаде премьер-министр Пакистана встретился с вице-президентом США, — говорится в заявлении. — Пакистан рассчитывает продолжить содействие сторонам в достижении устойчивого мира в регионе.

    Ранее Шариф также приветствовал иранскую делегацию во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

    Ранее мы сообщали, что переговоры пройдут в непрямом формате, то есть каждая делегация будет находиться в отдельных помещениях, а пакистанские посредники будут передавать позиции.

    Между тем, по сообщениям AlJazeera со ссылкой на дипломатические источники, Пакистан прилагает все усилия на самом высоком уровне для обеспечения прямых переговоров между США и Ираном с участием Пакистана.

    Так, ожидалось, что переговоры начнутся с рукопожатия между главами двух делегаций или с присутствия пакистанского чиновника между ними.

    Между тем, в случае отсутствия такой договоренности стороны перейдут к непрямым переговорам при посредничестве Пакистана.

    Ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на прекращении конфликта с Ираном и продлятся в течение дня. Сообщается, что в случае прогресса возможны дальнейшие раунды переговоров.

    Ранее мы рассказывали о ситуации накануне переговоров — условиях, выдвигаемых США и Ираном.

    Арсен Утешев
