Переговоры США и Ирана в Исламабаде начались со встречи Вэнса и Шарифа

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Исламабаде, тем самым, дав старт переговорам между США и Ираном, сообщает канцелярия пакистанского премьера в субботу.

Во встрече также приняли участие спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а с пакистанской стороны — глава МИД Ишак Дар и министр внутренних дел Мохсин Накви.

— По мере начала переговоров в Исламабаде премьер-министр Пакистана встретился с вице-президентом США, — говорится в заявлении. — Пакистан рассчитывает продолжить содействие сторонам в достижении устойчивого мира в регионе.

As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.



Ранее Шариф также приветствовал иранскую делегацию во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

Ранее мы сообщали, что переговоры пройдут в непрямом формате, то есть каждая делегация будет находиться в отдельных помещениях, а пакистанские посредники будут передавать позиции.

Между тем, по сообщениям AlJazeera со ссылкой на дипломатические источники, Пакистан прилагает все усилия на самом высоком уровне для обеспечения прямых переговоров между США и Ираном с участием Пакистана.

Так, ожидалось, что переговоры начнутся с рукопожатия между главами двух делегаций или с присутствия пакистанского чиновника между ними.

Между тем, в случае отсутствия такой договоренности стороны перейдут к непрямым переговорам при посредничестве Пакистана.

Ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на прекращении конфликта с Ираном и продлятся в течение дня. Сообщается, что в случае прогресса возможны дальнейшие раунды переговоров.

