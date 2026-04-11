    19:00, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Переговоры США и Ирана в Пакистане: что известно накануне встречи в Исламабаде

    Переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся на фоне глубокой взаимной недоверчивости и расхождений по ключевым вопросам урегулирования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Oxu.az

    Переговорные группы Соединенных Штатов и Ирана должны встретиться в Исламабаде в субботу, впервые после начала войны в конце февраля, которая привела к тысячам жертв в разных странах, нарушила работу ключевого маршрута мировой торговли нефтью и вызвала резкий рост цен на энергоносители.

    Встречи пройдут при посредничестве Пакистана и на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, которое уже сопровождается разночтениями и продолжающимися ударами по региону.

    Кто участвует в переговорах

    Со стороны США переговоры возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс — его участие рассматривается как попытка придать переговорам политический вес после провала предыдущих раундов. Вместе с ним в Исламабад направляются спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые уже вели диалог с Ираном в Маскате и Женеве до начала войны.

    Именно с ними в Тегеране связывают недоверие к американской позиции: переговоры велись параллельно с подготовкой ударов, что, по мнению иранской стороны, подорвало саму идею дипломатии.

    Иранскую делегацию представят спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, который ранее участвовал в переговорах по ядерной сделке. При этом до последнего сохраняется неопределенность относительно участия представителей Корпуса стражей исламской революции, фактически управляющего военной кампанией.

    Даже сроки прибытия делегации вызывали вопросы. Накануне посол Ирана в Пакистане сначала сообщил о приезде команды, а затем удалил публикацию.

    Формат переговоров также подчеркивает уровень недоверия. Так, стороны не планируют прямых контактов и будут находиться в отдельных помещениях, а пакистанские посредники будут передавать позиции.

    По такой модели ранее уже проходили переговоры в Омане.

    Почему именно Пакистан

    Исламабад в последние недели закрепился в роли ключевого посредника между США и Ираном, используя одновременно связи с Вашингтоном, Тегераном и Пекином.

    Пакистан имеет стратегическое значение для Тегерана — страны связывает общая граница протяженностью около 900 км и тесные религиозно-культурные связи, поскольку в Пакистане проживает одно из крупнейших шиитских сообществ в мире.

    Одновременно Исламабад остается союзником США вне НАТО и поддерживает контакты с Китаем и странами Персидского залива.

    Как сообщают пакистанские СМИ, в момент, когда переговоры о прекращении огня зашли в тупик, Китай вмешался и убедил Тегеран согласиться на паузу.

    Максимализм на повестке дня

    Ключевым препятствием остаются кардинально расходящиеся требования сторон.

    Иран выдвинул 10-пунктовый план, в котором фактически закрепляет свое видение послевоенного порядка. Он предполагает:

    • контроль над Ормузским проливом и координацию судоходства;
    • введение транзитных сборов;
    • прекращение ударов США и Израиля, включая атаки на союзников Тегерана;
    • снятие всех санкций, разморозку активов и выплату компенсаций;
    • закрепление будущего соглашения резолюцией Совбеза ООН, чтобы исключить односторонний выход США из сделки.

    Американская позиция строится на противоположной логике. Вашингтон, продвигает 15-пунктовый план, в центре которого:

    • полный отказ Ирана от ядерного оружия;
    • передача запасов высокообогащенного урана под контроль МАГАТЭ;
    • демонтаж ключевых ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане;
    • ограничения ракетной программы;
    • прекращение поддержки региональных союзников, включая «Хезболлу», хуситов и иракские формирования.

    Иранские представители уже назвали эти условия «чрезмерными и нереалистичными».

    Ормузский пролив и энергетический фактор

    Энергетический фактор остается центральным элементом переговоров и одновременно инструментом давления.

    После начала войны Иран фактически ограничил проход через Ормузский пролив, ключевую артерию мировой торговли, через которую в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Это стало поворотным моментом конфликта. В результате это привело к резкому росту цен на энергоносители и усилило давление на глобальные рынки, сделав вопрос открытия пролива одним из центральных на переговорах.

    Ливан как главный спорный вопрос

    Отдельным и наиболее чувствительным пунктом остается ситуация в Ливане.

    Иран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на весь регион, включая Ливан, и рассматривает продолжающиеся израильские удары по «Хезболле» как прямое нарушение договоренностей. В Тегеране прямо заявляют, что в таких условиях переговоры теряют смысл.

    Вашингтон и Израиль, напротив, последовательно исключают Ливан из рамок соглашения. Более того, удары по этой стране не только не прекратились, но в ряде случаев усилились, что, по оценкам экспертов, может быть попыткой повлиять на позиции сторон до начала переговоров.

    Основные риски и ограничения переговоров

    Общая атмосфера перед переговорами остается крайне напряженной, и эксперты не ожидают быстрого прорыва.

    Ключевой проблемой остается отсутствие доверия: в Тегеране помнят, что предыдущие раунды переговоров сопровождались подготовкой военных ударов, а в Вашингтоне сомневаются в готовности Ирана идти на реальные уступки.

    Ситуацию усугубляют продолжающиеся боевые действия, особенно в Ливане, которые могут в любой момент сорвать дипломатический процесс. Дополнительным фактором неопределенности является отсутствие Израиля за столом переговоров, несмотря на его ключевую роль в конфликте.

    На этом фоне максималистские требования сторон выглядят скорее как переговорные позиции для давления, чем как основа для компромисса.

    Исламабад готовится

    По сообщениям СМИ, пакистанская столица переведена в режим повышенной безопасности накануне переговоров.

    Власти объявили дополнительные выходные, усилили меры безопасности и фактически изолировали «красную зону», где расположены правительственные здания и дипломатические миссии. Ключевые въезды в город перекрыты, на улицах размещены военные и полиция, а передвижение серьезно ограничено.

    Одним из главных центров подготовки стала гостиница Serena, расположенная рядом с МИД Пакистана. Отель был полностью освобожден от гостей и передан под нужды делегаций, а прилегающая территория взята под контроль сил безопасности.

    По данным официальных источников, в Исламабад уже прибыла часть американской делегации, включая сотрудников службы безопасности, а также международные журналисты.

    Также ожидается прибытие вице-президента США.

    Сообщается, что иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана накануне переговоров.

    Кроме того, в город прибывают делегации стран региона для участия в параллельных консультациях и наблюдения за ходом переговорного процесса.

    Напомним, ранее на этой неделе Иран согласился на двухнедельное перемирие после заявления Трампа о приостановке ударов. 

    Арсен Утешев
