Переговоры США и Ирана в Пакистане: что известно накануне встречи в Исламабаде

Переговорные группы Соединенных Штатов и Ирана должны встретиться в Исламабаде в субботу, впервые после начала войны в конце февраля, которая привела к тысячам жертв в разных странах, нарушила работу ключевого маршрута мировой торговли нефтью и вызвала резкий рост цен на энергоносители.

Встречи пройдут при посредничестве Пакистана и на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, которое уже сопровождается разночтениями и продолжающимися ударами по региону.

Кто участвует в переговорах

Со стороны США переговоры возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс — его участие рассматривается как попытка придать переговорам политический вес после провала предыдущих раундов. Вместе с ним в Исламабад направляются спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые уже вели диалог с Ираном в Маскате и Женеве до начала войны.

Именно с ними в Тегеране связывают недоверие к американской позиции: переговоры велись параллельно с подготовкой ударов, что, по мнению иранской стороны, подорвало саму идею дипломатии.

Иранскую делегацию представят спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, который ранее участвовал в переговорах по ядерной сделке. При этом до последнего сохраняется неопределенность относительно участия представителей Корпуса стражей исламской революции, фактически управляющего военной кампанией.

Даже сроки прибытия делегации вызывали вопросы. Накануне посол Ирана в Пакистане сначала сообщил о приезде команды, а затем удалил публикацию.

Формат переговоров также подчеркивает уровень недоверия. Так, стороны не планируют прямых контактов и будут находиться в отдельных помещениях, а пакистанские посредники будут передавать позиции.

По такой модели ранее уже проходили переговоры в Омане.

Почему именно Пакистан

Исламабад в последние недели закрепился в роли ключевого посредника между США и Ираном, используя одновременно связи с Вашингтоном, Тегераном и Пекином.

Пакистан имеет стратегическое значение для Тегерана — страны связывает общая граница протяженностью около 900 км и тесные религиозно-культурные связи, поскольку в Пакистане проживает одно из крупнейших шиитских сообществ в мире.

Одновременно Исламабад остается союзником США вне НАТО и поддерживает контакты с Китаем и странами Персидского залива.

Как сообщают пакистанские СМИ, в момент, когда переговоры о прекращении огня зашли в тупик, Китай вмешался и убедил Тегеран согласиться на паузу.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Максимализм на повестке дня

Ключевым препятствием остаются кардинально расходящиеся требования сторон.

Иран выдвинул 10-пунктовый план, в котором фактически закрепляет свое видение послевоенного порядка. Он предполагает:

контроль над Ормузским проливом и координацию судоходства;

введение транзитных сборов;

прекращение ударов США и Израиля, включая атаки на союзников Тегерана;

снятие всех санкций, разморозку активов и выплату компенсаций;

закрепление будущего соглашения резолюцией Совбеза ООН, чтобы исключить односторонний выход США из сделки.

Американская позиция строится на противоположной логике. Вашингтон, продвигает 15-пунктовый план, в центре которого:

полный отказ Ирана от ядерного оружия;

передача запасов высокообогащенного урана под контроль МАГАТЭ;

демонтаж ключевых ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане;

ограничения ракетной программы;

прекращение поддержки региональных союзников, включая «Хезболлу», хуситов и иракские формирования.

🚨 BREAKING: A White House official just confirmed that Iran’s maximalist 10-point peace plan is NOT THE ONE President Trump publicly said was a «workable basis on which to negotiate» — NYT



To reiterate: Trump DID NOT agree to these points, no matter how much Iran or other… pic.twitter.com/JzWqJlY145 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 8, 2026

Иранские представители уже назвали эти условия «чрезмерными и нереалистичными».

Ормузский пролив и энергетический фактор

Энергетический фактор остается центральным элементом переговоров и одновременно инструментом давления.

После начала войны Иран фактически ограничил проход через Ормузский пролив, ключевую артерию мировой торговли, через которую в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Это стало поворотным моментом конфликта. В результате это привело к резкому росту цен на энергоносители и усилило давление на глобальные рынки, сделав вопрос открытия пролива одним из центральных на переговорах.

Ливан как главный спорный вопрос

Отдельным и наиболее чувствительным пунктом остается ситуация в Ливане.

Иран настаивает, что режим прекращения огня должен распространяться на весь регион, включая Ливан, и рассматривает продолжающиеся израильские удары по «Хезболле» как прямое нарушение договоренностей. В Тегеране прямо заявляют, что в таких условиях переговоры теряют смысл.

#Iran's Parliament Speaker, Mohammad Bagher Ghalibaf, reshared his post on X from earlier today, adding: «Time is running out.»



In the previous post, he reiterated that Lebanon, like all of Iran’s allies, is an inseparable part of the ceasefire, as listed in the 10-point plan… pic.twitter.com/tLJHvKEOJN — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 9, 2026

Вашингтон и Израиль, напротив, последовательно исключают Ливан из рамок соглашения. Более того, удары по этой стране не только не прекратились, но в ряде случаев усилились, что, по оценкам экспертов, может быть попыткой повлиять на позиции сторон до начала переговоров.

Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY — Will Christou (@will_christou) April 8, 2026

Основные риски и ограничения переговоров

Общая атмосфера перед переговорами остается крайне напряженной, и эксперты не ожидают быстрого прорыва.

Ключевой проблемой остается отсутствие доверия: в Тегеране помнят, что предыдущие раунды переговоров сопровождались подготовкой военных ударов, а в Вашингтоне сомневаются в готовности Ирана идти на реальные уступки.

Ситуацию усугубляют продолжающиеся боевые действия, особенно в Ливане, которые могут в любой момент сорвать дипломатический процесс. Дополнительным фактором неопределенности является отсутствие Израиля за столом переговоров, несмотря на его ключевую роль в конфликте.

На этом фоне максималистские требования сторон выглядят скорее как переговорные позиции для давления, чем как основа для компромисса.

Исламабад готовится

По сообщениям СМИ, пакистанская столица переведена в режим повышенной безопасности накануне переговоров.

Iran-Us Talks 🚨



Pakistani fighter jets set up a protective shield over Bandar Abbas, Iran to escort Iranian delegation safely to Pakistan 🇵🇰



The Pakistan Air Force has set up a «protective shield» over Iran and the Persian Gulf, with fighter jets and AWACS to protect the… pic.twitter.com/by5hKquI4g — Faizan Shaikh (@FaiziWithKhan) April 9, 2026

Власти объявили дополнительные выходные, усилили меры безопасности и фактически изолировали «красную зону», где расположены правительственные здания и дипломатические миссии. Ключевые въезды в город перекрыты, на улицах размещены военные и полиция, а передвижение серьезно ограничено.

🇵🇰🇺🇸🇮🇷 Islamabad is under lockdown ahead of U.S.-Iran talks this weekend.



Authorities have blocked roads with containers and barbed wire, deploying heavy security across the city.



A 3+ km radius around the Serena Hotel has been fully sealed off, with access restricted and even… https://t.co/G6TyARXpVj pic.twitter.com/Y14gwTvB1r — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 10, 2026

Одним из главных центров подготовки стала гостиница Serena, расположенная рядом с МИД Пакистана. Отель был полностью освобожден от гостей и передан под нужды делегаций, а прилегающая территория взята под контроль сил безопасности.

По данным официальных источников, в Исламабад уже прибыла часть американской делегации, включая сотрудников службы безопасности, а также международные журналисты.

Также ожидается прибытие вице-президента США.

.@VP departs for Islamabad, Pakistan: «As @POTUS said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we’re certainly willing to extend the open hand. If they’re going to try to play us, then they’re going to find that the negotiating team is not that receptive.» pic.twitter.com/9nNDGsMmId — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 10, 2026

Сообщается, что иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана накануне переговоров.

NOW: An Iranian delegation led by Abbas Araghchi and Mohammad-Bagher Ghalibaf has arrived in Islamabad for talks with the U.S., according to the Wall Street Journal. — Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2026

Кроме того, в город прибывают делегации стран региона для участия в параллельных консультациях и наблюдения за ходом переговорного процесса.

Напомним, ранее на этой неделе Иран согласился на двухнедельное перемирие после заявления Трампа о приостановке ударов.