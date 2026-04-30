    Пентагон впервые раскрыл расходы на войну с Ираном

    По оценкам Пентагона, война в Иране на данный момент обошлась примерно в 25 млрд долларов, однако срок ее окончания неизвестен, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NPR.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал показания перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей по вопросу военного конфликта в Иране.

    Хегсет заявил, что иранские «ядерные объекты уничтожены», включая запасы высокообогащенного урана, которые, как полагают, захоронены под землей в результате авиаударов США в июне прошлого года.

    Однако конгрессмен Адам Смит, демократ из Вашингтона, отметил, что администрация Трампа начала нынешнюю войну два месяца назад, утверждая, что иранское ядерное оружие «представляет собой непосредственную угрозу. А теперь вы говорите, что оно полностью уничтожено».

    Хегсет ответил, что Иран «не отказался от своих ядерных амбиций». Однако, министр обороны не сообщил о сроках завершения конфликта и о цене войны.

    На слушаниях также присутствовал главный контролер Пентагона Джей Херст, который заявил, что война на данный момент обошлась примерно в 25 млрд долларов. Основные расходы, добавил он, пришлись на оружие, выпущенное по Ирану.

    Пентагон заявляет, что до объявления Дональдом Трампом прекращения огня 7 апреля он нанес удары примерно по 13 000 целям в Иране.

    Ранее сообщалось, что Трамп поручил подготовиться к длительной блокаде Ирана.

    Рустем Кожыбаев
