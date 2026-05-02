Гонщик «Астаны» выиграл седьмой этап Тура Турции
Гонщик команды XDS Astana Team Давиде Баллерини одержал победу на седьмом этапе «Президентского Тура Турции» благодаря идеально рассчитанному спринту, передает корреспондент агентства Kazinform.
Предпоследний этап гонки протяженностью 152,8 километра прошел в Анталье. Финиш проходил в дождевых и скользких условиях и завершился массовым спринтом, в котором итальянский гонщик оказался сильнейшим.
Второе место занял польский велогонщик Марсели Богуславский из ATT Investments, третьим финишировал бельгиец Том Краббе из Team Flanders — Baloise.
По итогам этапа Давиде Баллерини также возглавил зачет по очкам.
— Это был хороший день для нас. Было непросто, особенно из-за мокрых и скользких дорог на финише, но команда проделала отличную работу, и нам удалось одержать победу. Я рад наконец-то выиграть в майке команды XDS Astana Team. Это многое для меня значит. Посмотрим, что получится завтра, а затем сосредоточимся на следующих целях, — сказал Давиде Баллерини пресс-службе велокоманды.
Ранее гонщик XDS Astana Team Томас Сильва выиграл Тур Хайнаня.