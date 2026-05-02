Гонщик «Астаны» выиграл седьмой этап Тура Турции

Предпоследний этап гонки протяженностью 152,8 километра прошел в Анталье. Финиш проходил в дождевых и скользких условиях и завершился массовым спринтом, в котором итальянский гонщик оказался сильнейшим.

Второе место занял польский велогонщик Марсели Богуславский из ATT Investments, третьим финишировал бельгиец Том Краббе из Team Flanders — Baloise.

По итогам этапа Давиде Баллерини также возглавил зачет по очкам.

— Это был хороший день для нас. Было непросто, особенно из-за мокрых и скользких дорог на финише, но команда проделала отличную работу, и нам удалось одержать победу. Я рад наконец-то выиграть в майке команды XDS Astana Team. Это многое для меня значит. Посмотрим, что получится завтра, а затем сосредоточимся на следующих целях, — сказал Давиде Баллерини пресс-службе велокоманды.