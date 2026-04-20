Гонщик «Астаны» выиграл Тур Хайнаня

Заключительный этап по маршруту Баотин — Санья протяженностью 154,6 км завершился массовым спринтом. Победу на этапе одержал Александр Салби из команды Li Ning Star, вторым финишировал Душан Райович(Solution Tech NIPPO Rali), третьим — Норман Вахтра (China Anta – Mentech Cycling Team).

Несмотря на то что Сильва не вошел в число призеров финального этапа, он стал победителем «Тура Хайнаня-2026». Накануне гонщик перехватил лидерство в общем зачете, одержав свою вторую победу на этапе, и сумел удержать преимущество до финиша.

— Я очень рад этому успеху. Мы прекрасно провели эту гонку, вся команда слажено работала на протяжении недели, все сложилось отлично, и сегодня мы празднуем итоговый успех. Для меня это важная победа, так что я по-настоящему счастлив, что сумел принести ее своей команде. Теперь пришло время всем вместе отпраздновать наш общий успех, — сказал Сильва пресс-службе велокоманды.

Технический менеджер клуба Дмитрий Седун отметил, что команда заранее учитывала возможные сложности гонки.

— Мы прекрасно знаем эту гонку, так что представляли, какие трудности могут нас ждать и были готовы к этому. Мы постарались подобрать максимально оптимальный состав из гонщиков, которые могли бы побороться за победу и из ребят, которые могли бы эффективно помогать. Конечно, экстремальная жара сильно повлияла на всех, первые дни складывались очень непросто, но мы справились. Мы подошли внимательно к главным этапам, и в итоге, все получилось. Да, эта гонка и успех на ней были важны и для команды, и для нашего спонсора, поэтому мы очень рады, что победа осталась за нами. Но, сезон продолжается, впереди еще много важных стартов, так что с хорошим настроением мы возвращаемся в Европу, — отметил он.

Другой представитель XDS Astana Team Николя Винокуров завершил гонку на шестой позиции, также, выиграв синюю майку лучшего азиатского гонщика многодневки.

Ранее Томас Сильва дважды поднимался на высшую ступень пьедестала в рамках Тур Хайнаня, выиграв второй и четвертый этапы гонки.