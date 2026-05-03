Когда начнут опрессовку теплосетей в Костанае

В Костанае с 4 мая начнется опрессовка теплосетей: без горячей воды временно останутся 276 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Костанае после завершения отопительного сезона стартуют весенние гидравлические испытания тепловых сетей. Работы направлены на проверку прочности и герметичности трубопроводов перед следующим отопительным периодом.

Как сообщили в теплокомпании, опрессовка пройдет с 4 мая по 16 июня 2026 года. Параллельно в городе начнется реконструкция отдельных участков тепломагистралей, которая продлится от трех до пяти месяцев.

Ремонтные работы запланированы на нескольких улицах:

Дощанова — от Чехова до Мауленова;

Шакшак Жанибек батыра — от кольца по Мауленова в сторону улицы;

Тәуелсіздік — от Бородина до Баймагамбетова;

Тәуелсіздік — от Темирбаева до Бородина.

По данным предприятия, на время проведения испытаний без горячего водоснабжения останутся 276 жилых домов. Список будет опубликован дополнительно на официальном сайте компании.

Подачу горячей воды обещают восстановить сразу после завершения работ на конкретных участках.

В коммунальном предприятии извинились за временные неудобства и подчеркнули, что опрессовка необходима для повышения надежности теплоснабжения и стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Жителей также просят соблюдать меры предосторожности — не находиться вблизи надземных трубопроводов во время испытаний. Владельцам зданий, расположенных в зоне опрессовки, рекомендуется заранее отключить внутренние системы теплоснабжения, чтобы избежать возможных повреждений.

