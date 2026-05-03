Сколько стоит въезд в национальный природный парк в Баянауле

В зоне отдыха Жасыбай действуют в общей сложности 54 дома отдыха и 15 объектов общественного питания. Единовременно дома отдыха могут принять 5099 человек. По данным Баянаульского государственного национального природного парка, открытие летнего туристического сезона ожидается примерно через месяц, передает корреспондент Kazinform.

— При въезде на территорию национального парка предусмотрены разовые экологические сборы. Средства, поступающие от этих сборов, направляются на санитарную очистку и благоустройство территории. Согласно утвержденным тарифам, физические лица платят 649 тенге за одни сутки, легковые автомобили — 1730 тенге, микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили — 8650 тенге. Для автобусов вместимостью до 32 пассажиров установлен тариф 12 975 тенге, а для автобусов свыше 32 мест — 21 625 тенге в сутки. В зоне отдыха имеются 54 дома отдыха и 15 кафе (объектов общественного питания), — сообщил руководитель Баянаульского государственного национального природного парка Алмаз Жумашев.

В прошлом году зону отдыха посетили 177 490 человек. В текущем году ожидается, что число посетителей превысит 179 000. На территории национального парка определены 14 туристических маршрутов. В целях повышения безопасности туристов и создания для них комфортных условий реализуется ряд мероприятий.

В этом году планируется установить новые указатели на туристических маршрутах, в зонах отдыха, у озер, а также в других местах парка, наиболее посещаемых туристами. Также установят два новых санитарно-гигиенических узла, соответствующих современным требованиям.

Контейнеры для твердых бытовых отходов, приобретенные в прошлом году, в текущем году будут полностью размещены в наиболее посещаемых и востребованных точках.

В районе туристического маршрута «Пещера Коныр-Аулие» предусмотрена установка дополнительных удобных лестниц для туристов. Ожидается, что это сделает подъем более безопасным и комфортным.

— Кроме того, в рамках благоустройства палаточного городка планируется создание дополнительной парковочной зоны и ограждение территории. Для посетителей будет установлен туалет. Однако подведение воды и электроэнергии к данному месту не предусмотрено, поскольку этот вид отдыха относится к категории дикого туризма. Одним из важных мероприятий в рамках подготовки к летнему туристическому сезону является автоматизация контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время проведен конкурс по автоматизации пункта. Сейчас он находится на стадии обжалования результатов государственных закупок. После рассмотрения жалобы будет определен поставщик, — добавил руководитель парка.

Система автоматизации будет внедрена на двух контрольно-пропускных пунктах в Жасыбае. Плата за въезд в зону отдыха будет взиматься круглосуточно через автоматизированный терминал.

