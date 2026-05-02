Топ-5 сакральных мест Акмолинской области: путешествие в сердце истории

По данным Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области, на 2026 год в регионе насчитывается 54 сакральных объекта. Агентство Kazinform выбрало пять мест, без которых невозможно представить духовную карту региона.

Как отмечает главный инспектор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия региона Гулим Рахимжанова, интерес к сакральным объектам региона растет с каждым годом.

Мазар Уали хана: символ ханской власти и преемственности

Топ-5 открывает мавзолей Уали хана, расположенный в 2,3 км юго-восточнее аула Казахстан, возле возвышенности Каракалпак. Сооружение было возведено к 270-летию хана Уали — в 2008 году.

— Общая площадь сооружения составляет 1920 кв. м. Здание, квадратное в плане, возведено из красного кирпича, четыре его угла выполнены из желтого кирпича, на главном и четырех дополнительных куполах установлены полумесяцы, — отмечает Гулим Рахимжанова.

Мавзолей Уали хана — напоминание о сложной эпохе становления казахской государственности. Уали хан, старший сын Абылай хана. С юных лет принимал участие в походах против джунгар, руководил воинами аргынских родов. По поручению хана Абылая вел дипломатические переговоры с послами. Ставка Уали хана пролегала от границ реки Есиль кокшетауского региона до Шынгыстау. Ханская резиденция Уали находилась у озера Бурабай. Вторая ставка — на востоке Кокшетау, в зимовке Сырымбет.

Поляна Абылай хана

Поляна Абылай хана — одно из самых знаковых мест не только Акмолинской области, но и всей страны. Расположенная у подножия гор Кокшетау, она словно объединяет в себе природу и историю. Именно здесь около трехсот лет назад находилась ставка Абылая хана. Высокие горы служили естественной крепостью, а вершина Окжетпес была наблюдательным пунктом. В этих местах принимались стратегические решения, которые определяли судьбу казахского народа.

Сегодня поляна стала важным туристическим и культурным объектом. В 1991 году на поляне была установлена стела из белого мрамора высотой 37 метров, автором является скульптор, художник, заслуженный деятель культуры РК Е. Айтуаров. Его архитектура глубоко символична: восемь граней, как пучок стрел, объединены шаныраком, олицетворяющим дом и единство.

Не менее популярна и другая достопримечательность — «трон» Абылай хана, сделанный из белого природного камня. Считается, что если обойти его семь раз, загадав желание, оно обязательно исполнится.

Пещера Кенесары: память о борьбе за независимость

На южном берегу озера Боровое Бурабайского района находится пещера, связанная с именем Кенесары Касымова — последнего казахского хана и лидера национально-освободительного движения.

Пещера возникла из остатков гранита и находится на невысоком холме. Высота входного прохода составляет три метра. Она состоит из двух камер, соединенных узким проходом, и имеет почти круглую форму диаметром пять-шесть метров, высотой один-три метра.

— В 1822–1824 годах царская власть ввела указ о Среднем и Младшем жузах, согласно которому, традиционная система правления и права казахского народа исчезли, вместо них образовались окружные управления и загранучреждения. Чужеземцы отняли самые благородные земли и начали строить там военные крепости, — рассказывает Гулим Рахимжанова.

Это вызывало сопротивление, кульминацией которого стало восстание Кенесары (1837–1847 годы).

Скала Окжетпес: легенда о калмыкской девушке

Скала Окжетпес — один из самых узнаваемых природных символов Бурабая. Ее силуэт, возвышающийся над озером Аулиеколь, давно стал визитной карточкой региона.

Однако известность скале принесла не только ее форма, но и легенды. В своей лирической поэме «Кокшетау» Сакен Сейфуллин через Окжетпес описывает трагическую судьбу калмыкской девушки, попавшей в плен.

Однажды хан Абылай вернулся в Боровое из удачного похода с большой добычей. Однако поводом для спора стала красавица-калмычка, попавшая в плен во время похода. Хан дал девушке право выбрать самой себе супруга. И та предложила испытание: чья стрела попадет в платок на вершине скалы, за того она выйдет замуж. Но ни одна стрела не достигла цели. Тогда девушка сделала свой выбор и бросилась с вершины в озеро Аулиеколь, предпочтя смерть жизни без свободы. С тех пор в народе эту вершину назвали «Окжетпес» («Стрелой не достать»).

Мазар Науан Хазрета

Наурызбай Таласов, известный как Науан Хазрет, был не только религиозным деятелем, но и просветителем, сыгравшим важную роль в развитии образования и духовной жизни казахского народа.

Хазрет Науан умер в 1916 году в возрасте 73 лет и был похоронен на мусульманском кладбище на берегу озера Копа. Однако, по словам историка К. Абуова, до недавнего времени точное время и место его смерти были неизвестны. Лишь в 2001 году Толеген Хамзин, внук ученика Наурызбай Таласова, на свои средства установил у входа на кладбище памятник «Науан Хазрет». Спустя некоторое время древнее надгробие было найдено разделенным на две части. Надгробие было восстановлено и отреставрировано. А в 2021 году на старом мусульманском кладбище города Кокшетау построен мавзолей в честь известного религиозного и общественного деятеля Науан Хазрета.