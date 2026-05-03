В Астане частично перекроют участок проспекта Тлендиева из-за ремонта
В столице проводят средний ремонт дорожного полотна на одном из участков проспекта Тлендиева. Движение транспорта ограничивают с 3 по 15 мая текущего года, передает агентство Кazinform.
Ремонтные работы затрагивают участок дороги от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.
По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, транспорт будет курсировать в обоих направлениях только по одной стороне проезжей части.
Горожан и гостей столицы просят заранее учитывать изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом возможных затруднений.
Отметим, что в этом году в Астане отремонтируют около 50 улиц.