KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    В Астане частично перекроют участок проспекта Тлендиева из-за ремонта

    В столице проводят средний ремонт дорожного полотна на одном из участков проспекта Тлендиева. Движение транспорта ограничивают с 3 по 15 мая текущего года, передает агентство Кazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ремонтные работы затрагивают участок дороги от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

    В Астане частично перекроют участок проспекта Тлендиева из-за ремонта
    Фото: акимат Астаны

    По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, транспорт будет курсировать в обоих направлениях только по одной стороне проезжей части.

    Горожан и гостей столицы просят заранее учитывать изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом возможных затруднений.

    Отметим, что в этом году в Астане отремонтируют около 50 улиц. 

    Акимат Астана Дороги Закрытие дорог Ремонт дорог Транспорт
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор