Около 50 улиц отремонтируют в Астане в этом году

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о планах по строительству и ремонту дорог в столице, передает агентство Kazinform.

По его словам, в 2026 году ремонтом охватят около 50 улиц общей протяженностью около 60 километров.

Параллельно ведутся ямочный и маршрутный ремонт, обновление тротуаров, нанесение дорожной разметки и другие работы.

С апреля начаты и продолжаются работы на ряде ключевых улиц и проспектов, в том числе:

ул. Е68 (от ул. А. Бектурова до ул. Толе би);

строительство ул. Б. Сокпакбаева (от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова);

реализация проекта по строительству ул. «150 лет Абая» (от пр. Тлендиева до ул. Бейбарыс Султан);

пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак;

ул. Кенесары (от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка; ранее в 2025 году работы велись на участке от ул. Е. Брусиловского до А. Сембинова);

пр. Республики (от ул. А. Иманова до железнодорожного вокзала);

ул. Акан Сери (от пр. Тлендиева до ул. Қараменде би Шақаұлы);

ул. Шаймерденова (от ул. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова) и другие объекты.

Фото: акимат Астаны

По строительству двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Бейсековой и Тлендиева сейчас ведутся работы по устройству инженерных сетей и монтажу металлических пролетных конструкций. Завершить объект планируют до конца года.

Также продолжается строительство улицы К. Мухамедханова (от ул. Ч. Айтматова до шоссе Коргалжын). В прошлом году здесь уже обеспечили временный проезд, в этом году работы планируют завершить полностью, включая местные проезды и благоустройство.

Улица Ч. Айтматова, представляющая собой восьмиполосную магистраль, уже открыта для движения. По словам акима, это позволило снизить нагрузку на проспекты Туран и Кабанбай батыра, а также улицы Сыганак и К. Мухамедханова. При этом работы по благоустройству, установке светофоров, прокладке электросетей и устройству ливневой канализации продолжаются.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, начато строительство проспекта Тәуелсіздік (от пр. Кабанбай батыра до пр. Улы Дала). Это будет восьмиполосная магистраль, которая, как ожидается, позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на пр. Мангилик Ел и пр. Туран.

В настоящее время ведется реализация первого этапа — участка от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485. Здесь прокладываются инженерные сети: водоснабжение, канализация, электроснабжение и теплоснабжение.

Также продолжается строительство пр. Улы Дала (ул. А-52) на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Кордай. Ранее движение было открыто до ул. А. Байтурсынова, сейчас на участке ведутся работы по благоустройству и устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что Казахстан может внедрить дроны для контроля качества автодорог.