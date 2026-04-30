    Около 50 улиц отремонтируют в Астане в этом году

    Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о планах по строительству и ремонту дорог в столице, передает агентство Kazinform.

    По его словам, в 2026 году ремонтом охватят около 50 улиц общей протяженностью около 60 километров.

    Параллельно ведутся ямочный и маршрутный ремонт, обновление тротуаров, нанесение дорожной разметки и другие работы.

    С апреля начаты и продолжаются работы на ряде ключевых улиц и проспектов, в том числе:

    • ул. Е68 (от ул. А. Бектурова до ул. Толе би);
    • строительство ул. Б. Сокпакбаева (от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова);
    • реализация проекта по строительству ул. «150 лет Абая» (от пр. Тлендиева до ул. Бейбарыс Султан);
    • пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак;
    • ул. Кенесары (от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка; ранее в 2025 году работы велись на участке от ул. Е. Брусиловского до А. Сембинова);
    • пр. Республики (от ул. А. Иманова до железнодорожного вокзала);
    • ул. Акан Сери (от пр. Тлендиева до ул. Қараменде би Шақаұлы);
    • ул. Шаймерденова (от ул. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова) и другие объекты.
    По строительству двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Бейсековой и Тлендиева сейчас ведутся работы по устройству инженерных сетей и монтажу металлических пролетных конструкций. Завершить объект планируют до конца года.

    Также продолжается строительство улицы К. Мухамедханова (от ул. Ч. Айтматова до шоссе Коргалжын). В прошлом году здесь уже обеспечили временный проезд, в этом году работы планируют завершить полностью, включая местные проезды и благоустройство.

    Улица Ч. Айтматова, представляющая собой восьмиполосную магистраль, уже открыта для движения. По словам акима, это позволило снизить нагрузку на проспекты Туран и Кабанбай батыра, а также улицы Сыганак и К. Мухамедханова. При этом работы по благоустройству, установке светофоров, прокладке электросетей и устройству ливневой канализации продолжаются.

    Кроме того, начато строительство проспекта Тәуелсіздік (от пр. Кабанбай батыра до пр. Улы Дала). Это будет восьмиполосная магистраль, которая, как ожидается, позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на пр. Мангилик Ел и пр. Туран.

    В настоящее время ведется реализация первого этапа — участка от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485. Здесь прокладываются инженерные сети: водоснабжение, канализация, электроснабжение и теплоснабжение.

    Также продолжается строительство пр. Улы Дала (ул. А-52) на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Кордай. Ранее движение было открыто до ул. А. Байтурсынова, сейчас на участке ведутся работы по благоустройству и устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

    Ранее сообщалось, что Казахстан может внедрить дроны для контроля качества автодорог.

    Дамира Кеңесбай
