Казахстан может внедрить дроны для контроля качества автодорог

В Казахстане протестировали беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автомобильных дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

Демонстрация возможностей дрона DJI Matrice 400, оснащённого лазерным лидаром, прошла на участке трассы областного значения Акмол — Воздвиженка — Талапкер. Новое решение предназначено для автоматизированного выявления дефектов дорожного полотна.

Технологическая база устройства позволяет значительно ускорить процесс инспекции. Использование LiDAR и mmWave-радара дает возможность сканировать поверхность и фиксировать неровности или повреждения в режиме реального времени.

Процесс сбора данных максимально автоматизирован. Оператору достаточно задать область полета, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут. Система поддерживает технологию передачи данных O4 Enterprise Enhanced, обеспечивая стабильную связь и работу с современным программным обеспечением, включая элементы искусственного интеллекта: доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съемки, а также AR-визуализации.

Это позволяет эффективно работать в сложных метеоусловиях и при плохой видимости. Кроме того, оборудование адаптировано к сильному ветру, что особенно важно для открытых степных регионов.

Внедрение подобных технологий рассматривается как стратегический шаг для повышения безопасности движения и улучшения качества автодорог. Ранняя диагностика повреждений позволит устранять дефекты до того, как они станут критическими.

В настоящее время рассматривается возможность применения данной технологии для комплексной диагностики состояния автодорог с автоматическим выявлением дефектов и оценкой их объемов.

