    Казахстан может внедрить дроны для контроля качества автодорог

    В Казахстане протестировали беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автомобильных дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

    Фото: Министерство транспорта

    Демонстрация возможностей дрона DJI Matrice 400, оснащённого лазерным лидаром, прошла на участке трассы областного значения Акмол — Воздвиженка — Талапкер. Новое решение предназначено для автоматизированного выявления дефектов дорожного полотна.

    Технологическая база устройства позволяет значительно ускорить процесс инспекции. Использование LiDAR и mmWave-радара дает возможность сканировать поверхность и фиксировать неровности или повреждения в режиме реального времени.

    Процесс сбора данных максимально автоматизирован. Оператору достаточно задать область полета, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут. Система поддерживает технологию передачи данных O4 Enterprise Enhanced, обеспечивая стабильную связь и работу с современным программным обеспечением, включая элементы искусственного интеллекта: доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съемки, а также AR-визуализации.

    Это позволяет эффективно работать в сложных метеоусловиях и при плохой видимости. Кроме того, оборудование адаптировано к сильному ветру, что особенно важно для открытых степных регионов.

    Внедрение подобных технологий рассматривается как стратегический шаг для повышения безопасности движения и улучшения качества автодорог. Ранняя диагностика повреждений позволит устранять дефекты до того, как они станут критическими.

    В настоящее время рассматривается возможность применения данной технологии для комплексной диагностики состояния автодорог с автоматическим выявлением дефектов и оценкой их объемов.

    В Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС усилили профилактику пожаров с помощью дронов.

    Динара Жусупбекова
    Автор