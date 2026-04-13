    21:23, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Дроны задействовали для предупреждения пожаров в СКО

    В Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС усилили профилактику пожаров с помощью современных технологий, передает агентство Kazinform.

    пожар в степи, возгорание
    Кадр из видео

    С начала пожароопасного периода здесь на постоянной основе проводят рейды для предупреждения возгораний и снижения рисков.

    В ходе проверок активно используют беспилотные летательные аппараты. Дроны помогают расширить охват территорий, быстрее выявлять потенциальные угрозы и повышают эффективность контроля.

    Видео и данные с БПЛА поступают в режиме реального времени. Это, по словвам спасателей, позволяет оперативно принимать решения, координировать действия подразделений и взаимодействующих служб.

    Отметим, что дроны также отслеживают возможные возгорания в лесах Павлодарской области.

    Дамира Кеңесбай
