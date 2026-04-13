Дроны задействовали для предупреждения пожаров в СКО

С начала пожароопасного периода здесь на постоянной основе проводят рейды для предупреждения возгораний и снижения рисков.

В ходе проверок активно используют беспилотные летательные аппараты. Дроны помогают расширить охват территорий, быстрее выявлять потенциальные угрозы и повышают эффективность контроля.

Видео и данные с БПЛА поступают в режиме реального времени. Это, по словвам спасателей, позволяет оперативно принимать решения, координировать действия подразделений и взаимодействующих служб.

Отметим, что дроны также отслеживают возможные возгорания в лесах Павлодарской области.