Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

— С настоящего момента любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% за любые и все деловые отношения с Соединенными Штатами Америки. Данное распоряжение окончательно и обжалованию не подлежит, — написал Трамп в TruthSocial.

Напомним, 10 января Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей, заявив, что США готовы помочь протестующим.

11 января Дональд Трамп заявил, что американские военные рассматривают «очень жесткие варианты» возможных действий в отношении Ирана на фоне сообщений о гибели участников протестов.

11 января спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.

В понедельник в Иране объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Поводом для массового недовольства стали резкий рост цен. Но экономические лозунги быстро превратились в политические. Тем временем Реза Пехлеви, сын последнего свергнутого шаха Ирана, призвал протестующих захватывать и удерживать центры городов. Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана.