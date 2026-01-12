Трехдневный траур по погибшим в ходе протестов объявили в Иране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.

Среди погибших — 490 протестующих и 48 сотрудников иранских силовых структур. По данным Human Rights Activists News Agency (HRANA), в стране также зафиксировано около 10 тысяч арестов. Власти Ирана пока не предоставили официальных данных о жертвах.

Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Ирана. В ответ на рост насилия и количество жертв, иранское правительство объявило трехдневный траур в память о погибших в ходе национального сопротивления.

Тем временем, на фоне эскалации ситуации в Иране, обсуждаются возможные меры вмешательства международных игроков. Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели консультации по поводу возможных шагов США в ответ на протесты.

США активно обсуждают варианты реакции. Согласно информации Wall Street Journal, в начале следующей недели ожидается брифинг, на котором будут рассмотрены меры, включая введение дополнительных санкций и возможные военные удары по Ирану. Также рассматривается возможность усиления антиправительственной активности через кибероружие и поддержку протестов через онлайн-ресурсы.

Ранее Иран предупредил об ударах по Израилю и базам США в случае нападения.

Напомним, 29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января. Власти сообщили о гибели 25 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры.

Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

10 января Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей, заявив, что США готовы помочь протестующим.

11 января спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.