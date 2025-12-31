РУ
    Протесты в Иране: президент страны заявил о готовности к диалогу

    В столице и других крупных городах Ирана с 28 декабря продолжаются массовые протесты из-за сложной экономической ситуации в стране, передает агентство Kazinform.

    Протесты в Иране: президент страны заявил о готовности к диалогу
    Фото: haqqin.az

    Как сообщает Euronews, самые массовые за три последних года акции протеста прошли в понедельник на фоне резкого падения риала до исторического минимума и отставки главы Центрального банка Ирана Мохаммеда Резы Фарзина

    Эпицентром протестов стали районы, примыкающие к Гранд-базару в Тегеране, там местные торговцы массово закрыли магазины. Их поддержали и в других крупных городах страны, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

    Уже имели место «незначительные» столкновения протестующих с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

    В понедельник риал упал до нового рекордного минимума — около 1,4 млн за 1 доллар, согласно данным веб-сайтов, отслеживающих курсы на открытом рынке. При этом речь именно о курсе, на который ориентируются обычные граждане, а не о курсе Центробанка; рыночный курс в Иране обычно сильно выше государственного.

    Иранцы признаются, что опасаются, что финансовый кризис может разрастись. Резкое обесценивание валюты усиливает инфляционное давление на домохозяйства и ведет к росту цен на продукты питания и товары повседневного спроса. По данным государственного статистического центра, уровень инфляции в декабре вырос до 42,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Цены на продукты питания в последний месяц года выросли на 72%, а на лекарства и товары медицинского назначения — на 50% в сравнении с ситуацией 12-месячной давности.

    Как передает Anadolu, президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил наладить диалог с участниками протестов.

    В заявлении в соцсети X Пезешкиан отметил, что проблемы, с которыми сталкивается население в экономической сфере, являются его основной заботой.

    — Я дал указание министру внутренних дел провести переговоры с участниками митингов в формате диалога и выслушать их обоснованные требования. Правительство примет меры для устранения существующих проблем, — подчеркнул он.

    Президент Ирана также заявил о намерении принять необходимые шаги по улучшению банковской системы и сохранению покупательной способности населения.

