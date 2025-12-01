Фермеры устроили беспорядки перед Европарламентом

Протесты проходят в нескольких сотнях метров от встречи лидеров 27 стран-членов Евросоюза.

В то время как некоторые тракторы были украшены рождественскими гирляндами и весело гудели мелодиями из видеоигр и поп-музыкой, полиция с трудом сдерживала более буйные вспышки их гнева на площади Люксембург. В европейском квартале стоял густой дым и власти в течение дня прибегали к слезоточивому газу для разгона демонстрантов.

Хотя лишь часть протестующих прибегла к насилию, даже мирные участники резко высказались в адрес лидеров ЕС:

— Мы считаем само собой разумеющимся, что продукты питания будут производиться в достаточном объеме. Фермеры не могут продолжать производить продукцию себе в убыток, — сказала Элис Дойл, фермер из Уэксфорда (Ирландия), занимающаяся разведением крупного рогатого скота и растениеводством.

Летом Европейская комиссия представила обновленный сельскохозяйственный бюджет с новой структурой и меньшим гарантированным объемом расходов на сельское хозяйство. Комиссия настаивает на том, что новая сумма в почти 300 миллиардов евро является минимальным объемом расходов, но фермеры в этом не убеждены.

По сообщениям бельгийских СМИ, перед ограждениями, защищающими здание Европейского парламента, валялись груды картофеля, брошенного в сторону полицейских. В то время как польские фермеры запускали оглушительные петарды в здание Европейского парламента, чиновники рассылали сотрудникам электронные письма с рекомендацией держаться подальше от окон, пока полиция «управляет ситуацией».

Ожидается, что европейские лидеры на текущем саммите примут решение о финансовой помощи Украине на 2026–2027 год.

Тем не менее, остается неопределенным способ привлечения крупных средств.