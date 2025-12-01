РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:58, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Брюсселе начался саммит лидеров Евросоюза

    Главы 27 стран-членов Европейского союза прибыли в бельгийскую столицу на очередной саммит ЕС, где планируется решение двух важных вопросов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Брюсселе начался саммит лидеров Евросоюза
    Фото: Анадолу

    Ожидается, что европейские лидеры примут решение о финансовой помощи Украине на 2026–2027 год.

    Тем не менее, остается неопределенным способ привлечения крупных средств.

    В качестве альтернативы предлагается организация крупного займа Украине, что также требует согласия большинства членов ЕС.

    На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что нынешний саммит проходит в решающий момент.

    — У нас одна главная цель — мир для Украины посредством силы. Для этого крайне важно покрыть финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы. На рассмотрении находятся два предложения. Мы договорились, что найдем решение сегодня, — заявила У. Ляйен.

    Политические разногласия внутри ЕС также подогреваются торговым соглашением Евросоюза со странами МЕРКОСУР. Против дешевого импорта сельской продукции из стран Латинской Америки выступили Франция и Италия.

    В знак протеста в Брюссель прибыли около 7 тысяч фермеров из Бельгии и Франции. Длинная колонна тракторов проследовала с утра в центр Европейского квартала. Учитывая меры безопасности для многочисленных делегаций и забастовку фермеров, жители Брюсселя столкнулись с транспортным коллапсом в центре города.

    Ранее лидеры Европы предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой.

    Теги:
    Европейский союз Украина Евросоюз Европа Бельгия ЕС
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают