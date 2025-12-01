В Брюсселе начался саммит лидеров Евросоюза

Ожидается, что европейские лидеры примут решение о финансовой помощи Украине на 2026–2027 год.

Тем не менее, остается неопределенным способ привлечения крупных средств.

В качестве альтернативы предлагается организация крупного займа Украине, что также требует согласия большинства членов ЕС.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что нынешний саммит проходит в решающий момент.

— У нас одна главная цель — мир для Украины посредством силы. Для этого крайне важно покрыть финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы. На рассмотрении находятся два предложения. Мы договорились, что найдем решение сегодня, — заявила У. Ляйен.

Политические разногласия внутри ЕС также подогреваются торговым соглашением Евросоюза со странами МЕРКОСУР. Против дешевого импорта сельской продукции из стран Латинской Америки выступили Франция и Италия.

В знак протеста в Брюссель прибыли около 7 тысяч фермеров из Бельгии и Франции. Длинная колонна тракторов проследовала с утра в центр Европейского квартала. Учитывая меры безопасности для многочисленных делегаций и забастовку фермеров, жители Брюсселя столкнулись с транспортным коллапсом в центре города.

Ранее лидеры Европы предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой.