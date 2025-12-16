РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:10, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лидеры Европы пообещали «многонациональные силы» для Украины

    Лидеры Европы предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    р
    Фото: Anadolu Ajansı

    Об этом предложении говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Дании, а также Европейского совета и Европейской комиссии, участвовавших в переговорах в Берлине. Заявление опубликовано на сайте германского правительства.

    — Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные заинтересованными странами в рамках «Коалиции желающих» и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины, — сказано в документе.

    В заявление подчеркивается, что максимальная численность украинской армии в мирное время должна составлять 800 тысяч солдат, «чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины». Кроме того, должен быть создан «возглавляемый США механизм по мониторингу за прекращением огня» с международным участием, а также механизм разработки взаимных мер по деэскалации.

    Согласно заявлению, Европа берет на себя юридическое обязательство принять меры «по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения» на Украину.

    — Эти меры могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, — говорится в тексте.

    Ранее представители США сделали заявление по итогам двухдневных переговоров в Берлине.

    Украина Европа Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
