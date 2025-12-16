Лидеры Европы пообещали «многонациональные силы» для Украины

Об этом предложении говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Дании, а также Европейского совета и Европейской комиссии, участвовавших в переговорах в Берлине. Заявление опубликовано на сайте германского правительства.

— Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные заинтересованными странами в рамках «Коалиции желающих» и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины, — сказано в документе.

В заявление подчеркивается, что максимальная численность украинской армии в мирное время должна составлять 800 тысяч солдат, «чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины». Кроме того, должен быть создан «возглавляемый США механизм по мониторингу за прекращением огня» с международным участием, а также механизм разработки взаимных мер по деэскалации.

Согласно заявлению, Европа берет на себя юридическое обязательство принять меры «по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения» на Украину.

— Эти меры могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, — говорится в тексте.

Ранее представители США сделали заявление по итогам двухдневных переговоров в Берлине.