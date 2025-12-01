Представители США сделали заявление по итогам двухдневных переговоров в Берлине

На переговорах в Берлине делегация США во главе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также президент Украины Владимир Зеленский и европейские чиновники разработали пакет гарантий безопасности для Киева по примеру 5-й статьи устава НАТО, сообщили двое американских чиновников (они попросили об анонимности) на брифинге с журналистами.

Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, который гласит, что вооруженное нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

— В основе этого соглашения — крайне сильные гарантии, по сути аналогичные статье 5, а также очень сильные механизмы сдерживания: они касаются численности украинских войск, доступных ей вооружений, — заявил один из собеседников.

Чиновник при этом сказал, что предложение не будет на столе переговоров «вечно». Собеседники отказались раскрыть подробности документа. Но, по словам одного из них, в своих предложениях США «зашли настолько далеко, насколько США вообще способны зайти в подобной ситуации».

Один из чиновников сказал, что уверен, что Россия согласится на план, который позволит Украине быть «сильной и свободной». Другой подчеркнул, что президент Трамп, который доволен ходом переговоров, верит, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии по примеру 5-й статьи НАТО.

По словам собеседников, на встрече подробно обсуждался вопрос украинских территорий — в частности, частей Донбасса, на которые претендует Россия.

— В конечном итоге, если удастся четко определить эти параметры, решение оставшихся вопросов суверенитета уже будет зависеть от самих сторон — и от того, смогут ли они договориться между собой, — сказал один из собеседников.

По словам чиновника, Трамп не собирается «давить» на Украину в этом вопросе и Киев самостоятлеьно решит, что делать со своими территориями.

На встрече также обсуждался вопрос экономической поддержки Украины — так называемый «пакет по восстановлению и процветанию» страны. Речь шла и о будущем Запорожской АЭС.

— Похоже, мы близки к тому, чтобы они в целом согласились на разделение мощностей в пропорции 50 на 50, — сказал чиновник.

Напомним, что вчерашние переговоры Зеленского и делегации США длились более пяти часов.