Переговоры Зеленского и делегации США длились более пяти часов
Встреча Владимира Зеленского и спецпосланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлине завершилась, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
По информации ВВС, консультации продолжатся в понедельник.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи с украинской делегацией лаконично заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».
— Представители [сторон] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономических вопросах и других темах. Был достигнут большой прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — гласит сообщение, размещенное в официальном аккаунте Уиткоффа в сети Х.
Встреча, в которой также принимал участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц (как сообщали СМИ, он покинул ее вскоре после начала переговоров), продолжалась более пяти часов.
Ранее Канцлер ФРГ Мерц принял президента Украины Зеленского и американскую делегацию в составе Уиткоффа и Кушнера.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эти выходные встретился с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине.