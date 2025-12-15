РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:45, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Переговоры Зеленского и делегации США длились более пяти часов

    Встреча Владимира Зеленского и спецпосланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Берлине завершилась, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Переговоры Зеленского и делегации США длились более пяти часов
    Фото: x.com / @SEPeaceMissions

    По информации ВВС, консультации продолжатся в понедельник.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи с украинской делегацией лаконично заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».

    — Представители [сторон] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономических вопросах и других темах. Был достигнут большой прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — гласит сообщение, размещенное в официальном аккаунте Уиткоффа в сети Х.

    Встреча, в которой также принимал участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц (как сообщали СМИ, он покинул ее вскоре после начала переговоров), продолжалась более пяти часов.

    Ранее Канцлер ФРГ Мерц принял президента Украины Зеленского и американскую делегацию в составе Уиткоффа и Кушнера.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эти выходные встретился с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине.

    Наталья Мосунова
