Переговоры Зеленского и делегации США длились более пяти часов

По информации ВВС, консультации продолжатся в понедельник.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи с украинской делегацией лаконично заявил, что на ней достигнут «большой прогресс».

— Представители [сторон] провели углубленные дискуссии о мирном плане из 20 пунктов, экономических вопросах и других темах. Был достигнут большой прогресс, и они встретятся снова завтра утром, — гласит сообщение, размещенное в официальном аккаунте Уиткоффа в сети Х.

Встреча, в которой также принимал участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц (как сообщали СМИ, он покинул ее вскоре после начала переговоров), продолжалась более пяти часов.

Ранее Канцлер ФРГ Мерц принял президента Украины Зеленского и американскую делегацию в составе Уиткоффа и Кушнера.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эти выходные встретился с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине.