РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:22, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спецпосланник президента США встретится с Зеленским и европейскими лидерами

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эти выходные встретится с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Уиткофф Берлинде еуропалық көшбасшылар және Зеленскиймен кездеседі
    Фото: Report

    Ранее Белый дом сообщил, что отправит своего представителя, если переговоры будут «стоить потраченного времени».

    Как пишет издание, Стивен Уиткофф, а также зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретятся с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским на предстоящих выходных в Берлине.

    Когда именно начнутся встречи, не уточняется, но 14 и 15 декабря Уиткофф, как ожидается, проведет переговоры с представителями Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Представитель Белого дома вскоре подтвердил эту информацию агентству AFP.

    Помимо Зеленского, с Уиткоффом встретятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также другие представители этих стран, занимающиеся мирными переговорами по Украине.

    Первоначально европейские лидеры надеялись организовать на выходных встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но в этот день, как сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце, такое мероприятие в столице Франции не запланировано.

    Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Европа Мировые новости США Дональд Трамп
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают