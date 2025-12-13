Спецпосланник президента США встретится с Зеленским и европейскими лидерами

Ранее Белый дом сообщил, что отправит своего представителя, если переговоры будут «стоить потраченного времени».

Как пишет издание, Стивен Уиткофф, а также зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретятся с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским на предстоящих выходных в Берлине.

Когда именно начнутся встречи, не уточняется, но 14 и 15 декабря Уиткофф, как ожидается, проведет переговоры с представителями Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Представитель Белого дома вскоре подтвердил эту информацию агентству AFP.

Помимо Зеленского, с Уиткоффом встретятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также другие представители этих стран, занимающиеся мирными переговорами по Украине.

Первоначально европейские лидеры надеялись организовать на выходных встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но в этот день, как сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце, такое мероприятие в столице Франции не запланировано.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.