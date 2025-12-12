«Мирный план» Трампа с участием европейских стран обсудят в Париже

Переговоры запланированы после телефонного разговора, который Трамп провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным издания, делегации всех четырех стран будут представлены советниками по национальной безопасности.

При этом, неопределенным остается вопрос, примет ли участие госсекретарь Марко Рубио, который также выступает советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Ранее Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве, но сейчас диалог с Украиной ведут спецпосланник Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер.

Накануне Украина передала США обновленный вариант своего мирного плана. По информации Axios, документ включает новые предложения по решению территориальных споров, а также вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.