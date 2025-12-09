РУ
    10:24, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лидеры Европы обсудили с Зеленским мирный план по Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Лидеры Европы обсудили с Зеленским мирный план по Украине
    Фото: x.com/@EmmanuelMacron

    На встрече обсуждались промежуточные итоги мирных переговоров при посредничестве США и гарантии безопасности, сообщила канцелярия французского президента. 

    Зеленский и лидеры «коалиции желающих» провели почти два часа за закрытыми дверями на Даунинг-стрит, 10. Затем президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц покинули резиденцию премьера Великобритании.

    Итоги переговоров пока не сообщаются, однако может быть сделано общее письменное заявление.

    Встреча лидеров четверки была посвящена итогам трех дней переговоров украинской и американской делегации во Флориде на минувшей неделе, где обсуждался мирный план, предложенный США. Территориальный вопрос остался не согласованным, рассказал накануне встречи в Лондоне Зеленский.

    Британский премьер Кир Стармер от лица представителей «европейской тройки» — Великобритании, Франции и Германии — перед переговорами на Даунинг-стрит заверил Зеленского в том, что европейские союзники Киева продолжат поддерживать Украину.

    — Если будет заключено перемирие, то оно должно быть справедливым и долгосрочным; поэтому так важно, чтобы вопросы, касающиеся Украины, решались Украиной, — заявил Стармер, когда четверо лидеров вышли к журналистам накануне начала переговоров. 

    По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, у Европы «на руках много козырей». Говоривший четвертым канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что он «скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающим от американской стороны», но что «мы должны об этом поговорить, вот почему мы здесь».

    — Есть вещи, которые мы не можем сделать без американцев, вещи, которые мы не можем сделать без Европы, — сказал Владимир Зеленский. — Поэтому нам нужно принять несколько важных решений.

    После встречи тет-а-тет со Стармером президент Украины вылетел в Брюссель, где провел встречу с главами НАТО, ЕС и Еврокомиссии, которая по словам Зеленского, прошла продуктивно. 

    По словам официального представителя британского премьер-министра, обсуждения продолжатся в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности.

    Напомним, украинская делегация во главе с секретарем  Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым прилетела в Майами 4 декабря — через два дня после того, как американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле.

    Переговоры во Флориде продолжались в течение трех дней, и представители США и Украины, хоть и сдержанно, сообщали о прогрессе в совместной работе.

    По завершении второго дня переговоров они выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что стороны «согласовали рамки договоренностей в области безопасности» и «обсудили необходимые способы сдерживания для обеспечения устойчивого мира».

    В субботу вечером Зеленский сообщил в соцсетях, что у него состоялась «долгая и содержательная беседа» по телефону со всеми участниками переговоров во Флориде.

    Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил, что США предложили разбить мирный план на 4 раздела. 

     

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Великобритания Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
