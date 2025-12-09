Лидеры Европы обсудили с Зеленским мирный план по Украине

На встрече обсуждались промежуточные итоги мирных переговоров при посредничестве США и гарантии безопасности, сообщила канцелярия французского президента.

Зеленский и лидеры «коалиции желающих» провели почти два часа за закрытыми дверями на Даунинг-стрит, 10. Затем президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц покинули резиденцию премьера Великобритании.

Итоги переговоров пока не сообщаются, однако может быть сделано общее письменное заявление.

Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!



🇩🇪🇬🇧🇺🇦🇫🇷

Встреча лидеров четверки была посвящена итогам трех дней переговоров украинской и американской делегации во Флориде на минувшей неделе, где обсуждался мирный план, предложенный США. Территориальный вопрос остался не согласованным, рассказал накануне встречи в Лондоне Зеленский.

Британский премьер Кир Стармер от лица представителей «европейской тройки» — Великобритании, Франции и Германии — перед переговорами на Даунинг-стрит заверил Зеленского в том, что европейские союзники Киева продолжат поддерживать Украину.

— Если будет заключено перемирие, то оно должно быть справедливым и долгосрочным; поэтому так важно, чтобы вопросы, касающиеся Украины, решались Украиной, — заявил Стармер, когда четверо лидеров вышли к журналистам накануне начала переговоров.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, у Европы «на руках много козырей». Говоривший четвертым канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что он «скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающим от американской стороны», но что «мы должны об этом поговорить, вот почему мы здесь».

— Есть вещи, которые мы не можем сделать без американцев, вещи, которые мы не можем сделать без Европы, — сказал Владимир Зеленский. — Поэтому нам нужно принять несколько важных решений.

После встречи тет-а-тет со Стармером президент Украины вылетел в Брюссель, где провел встречу с главами НАТО, ЕС и Еврокомиссии, которая по словам Зеленского, прошла продуктивно.

A good and productive meeting with NATO Secretary General Mark Rutte, President of the European Council António Costa, and President of the European Commission Ursula von der Leyen.



I briefed the leaders on the situation on the diplomatic track.

По словам официального представителя британского премьер-министра, обсуждения продолжатся в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности.

Напомним, украинская делегация во главе с секретарем Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым прилетела в Майами 4 декабря — через два дня после того, как американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле.

Переговоры во Флориде продолжались в течение трех дней, и представители США и Украины, хоть и сдержанно, сообщали о прогрессе в совместной работе.

По завершении второго дня переговоров они выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что стороны «согласовали рамки договоренностей в области безопасности» и «обсудили необходимые способы сдерживания для обеспечения устойчивого мира».

В субботу вечером Зеленский сообщил в соцсетях, что у него состоялась «долгая и содержательная беседа» по телефону со всеми участниками переговоров во Флориде.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил, что США предложили разбить мирный план на 4 раздела.