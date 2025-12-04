США предложили разбить мирный план на 4 раздела — Путин о встрече с Уиткоффом

Об этом Путин сообщил в интервью India Today.

Российский лидер отметил, что встреча продлилась пять часов, так как «пришлось пройтись по каждому пункту» привезенного мирного плана.

По его словам, предложения переговорщиков по украинскому урегулированию основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске.

— То, что нам привезли американские коллеги, было основано, так или иначе, на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске — мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже, — сказал президент РФ.

Владимир Путин также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате.

— Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но «это непростая задача», — добавил он.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов.

На этой неделе в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа, которые обсуждались на встрече в Кремле.

Ранее президент США Дональд Трамп также высказался о встрече Путина и Уиткоффа, отметив, что у переговорщиков сложилось впечатление, что российский лидер хочет заключить сделку.