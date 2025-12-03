Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась почти пять часов

С российской стороны на переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

С американской стороны также присутствовал зять президента США, предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

Сайт Кремля в 19.45 сообщил о том, что президент Путин принял в Кремле Уиткоффа.

Переговоры завершились после полуночи, спустя почти пять часов. Уже ближе к часу ночи телеграм-каналы распространили видео, сообщив, что Уиткофф после встречи прибыл в посольство США в Москве.

После окончания переговоров Кирилл Дмитриев назвал ее продуктивной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил беседу сторон как полезную, конструктивную и содержательную, а также отметил, что в том числе обсуждались перспективы экономического взаимодействия РФ и США.

— Президент РФ Владимир Путин и Стивен Уиткофф обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине. Главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования по Украине — заявил журналистам Ушаков по итогам встречи.

Он также отметил, что президент Владимир Путин на встрече сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

Ушаков также сообщил, что некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинского конфликта можно обсуждать. По его словам, пока компромиссного варианта не найдено, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать.

До начала встречи в Кремле, в инфополе появились видео, на котором Уиткофф, Дмитриев и Кушнер прогуливались по Красной площади.

В 2025 году нынешний визит Уиткоффа в Москву является шестым по счету. Ожидалось, что на этой встрече он представит российскому лидеру предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

В этот же день на брифинге для индийских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча станет важным шагом к мирному решению российско-украинского конфликта.

Дмитриев в соцсети X написал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Также ряд СМИ сообщали, что президент Трамп в ходе заседания кабмина в ответ на вопрос заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве, подчеркнув, что его главной целью остается спасение тысяч жизней каждый месяц.

Напомним, Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.