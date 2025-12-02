РУ
    10:03, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Белый дом заявил о серьезной доработке мирного плана по Украине

    Мирный план США по Украине подвергся существенной доработке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Kazinform. 

    Белый дом заявил о серьезной доработке мирного плана по Украине
    Фото: Pexels

    — Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо, — заявила на брифинге пресс-секретарь. 

    Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов.

    В прошлые выходные переговоры по Украине прошли в Швейцарии. В консультациях с украинской стороной в Женеве принимал участие госсекретарь США Марко Рубио. Он оценил переговоры по мирному плану Трампа как «очень продуктивные», однако указал, что для достижения цели нужно проделать еще больше работы

    2 декабря во второй половине дня в Москве должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
