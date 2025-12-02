Белый дом заявил о серьезной доработке мирного плана по Украине

— Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо, — заявила на брифинге пресс-секретарь.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов.

В прошлые выходные переговоры по Украине прошли в Швейцарии. В консультациях с украинской стороной в Женеве принимал участие госсекретарь США Марко Рубио. Он оценил переговоры по мирному плану Трампа как «очень продуктивные», однако указал, что для достижения цели нужно проделать еще больше работы

2 декабря во второй половине дня в Москве должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.