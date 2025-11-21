Опубликованы все 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

План, который пока является предварительным и может быть изменен, был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, сообщает ABC News.

В мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», пишет Financial Times.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неясности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. При посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог между Россией и НАТО для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции положение о том, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в альянс в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска на территории Украины.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантия США:

США получат компенсацию за гарантию.

Если Украина вторгнется в Россию, она лишится гарантии.

Если Россия вторгнется в Украину, то в дополнение к решительному скоординированному военному ответу будут восстановлены все глобальные санкции, а признание новых территорий и все остальные преимущества этой сделки будут аннулированы.

Если Украина без причины запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, помимо прочего,

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, в том числе в технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов для реставрации, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих процессов.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве в целях взаимного развития в таких областях, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, искусственный интеллект, центры обработки данных, проекты по добыче редкоземельных металлов в Арктике и другие взаимовыгодные корпоративные возможности.

c. Россию пригласят вернуться в «Большую восьмерку».

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом: 100 млрд долларов из замороженных российских активов будут инвестированы в проекты по восстановлению и инвестированию в Украине под руководством США. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Оставшаяся часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный фонд, который будет реализовывать совместные проекты в определенных областях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул для предотвращения возобновления конфликта.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику неприменения силы в отношении Европы и Украины.

17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении срока действия договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, в том числе Договора СНВ-1.

18. Украина соглашается стать безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределяться между Россией и Украиной поровну — 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и терпимости к различным культурам, а также на искоренение расизма и предрассудков.

a. Украина примет правила ЕС в отношении религиозной терпимости и защиты языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся об отмене всех дискриминационных мер и гарантируют права украинских и российских СМИ и образовательных учреждений.

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны российскими де-факто, в том числе Соединенными Штатами.

b. Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать признание де-факто вдоль линии соприкосновения.

c. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

d. Украинские войска покинут часть Донецкой области, которую они в настоящее время контролируют, и эта зона вывода войск будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, признанной на международном уровне территорией, принадлежащей Российской Федерации. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После достижения соглашения о будущих территориальных границах Российская Федерация и Украина обязуются не менять эти границы силой. В случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности применяться не будут.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной Днепра для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободном провозе зерна через Чёрное море.

24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

a. Все оставшиеся заключенные и тела будут обменены по принципу «всех на всех».

b. Все гражданские лица, задержанные и взятые в заложники, включая детей, будут возвращены.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, участвовавшие в этом конфликте, получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Это соглашение будет иметь юридическую силу. За его выполнением будет следить и гарантировать его соблюдение Совет мира, возглавляемый президентом Дональдом Трампом. За нарушения будут применяться санкции.

28. Как только все стороны согласуют этот меморандум, режим прекращения огня вступит в силу сразу после того, как обе стороны отступят на согласованные позиции, чтобы начать реализацию соглашения.

Ранее сообщалось, что США передали президенту Украины проект мирного плана.