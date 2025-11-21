Зеленский получил мирный план США и обсудит его с Трампом

По оценкам Вашингтона, проект плана может активизировать дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта.

— Сегодня у меня состоялась встреча с представителями Соединенных Штатов. Высокопоставленная делегация, очень серьезный разговор. Американская сторона представила свои предложения — пункты плана по завершению войны — свое видение, — подтвердил Владимир Зеленский.

Ожидается, что в ближайшие дни Зеленский рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».

— В эти дни проходит много разговоров с европейскими лидерами, много переписки — и я благодарю всех друзей Украины за их поддержку. Сегодня я говорил с президентом Финляндии Стуббом — мы координируем наши усилия. Я также остаюсь в постоянном контакте с другими лидерами, с президентом Франции. Ожидаю поговорить с президентом Трампом в ближайшие дни. Мы полностью осознаем, что сила Америки и поддержка Америки действительно могут приблизить мир, и мы не хотим это потерять, — добавил президент Украины.

Американский мирный план пока официально не опубликован, но его общие положения уже попали в прессу 19 ноября. Агентство Reuters и ряд других западных СМИ сообщили, что он состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой турецкий лидер призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле.