    10:08, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Зеленский получил мирный план США и обсудит его с Трампом

    США передали президенту Украины проект мирного плана, сообщил офис Зеленского. Украинский лидер намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Anadolu Ajansi

    По оценкам Вашингтона, проект плана может активизировать дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта. 

    — Сегодня у меня состоялась встреча с представителями Соединенных Штатов. Высокопоставленная делегация, очень серьезный разговор. Американская сторона представила свои предложения — пункты плана по завершению войны — свое видение, — подтвердил Владимир Зеленский. 

    Ожидается, что в ближайшие дни Зеленский рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом «имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира».

    — В эти дни проходит много разговоров с европейскими лидерами, много переписки — и я благодарю всех друзей Украины за их поддержку. Сегодня я говорил с президентом Финляндии Стуббом — мы координируем наши усилия. Я также остаюсь в постоянном контакте с другими лидерами, с президентом Франции. Ожидаю поговорить с президентом Трампом в ближайшие дни. Мы полностью осознаем, что сила Америки и поддержка Америки действительно могут приблизить мир, и мы не хотим это потерять, — добавил президент Украины. 

    Американский мирный план пока официально не опубликован, но его общие положения уже попали в прессу 19 ноября. Агентство Reuters и ряд других западных СМИ сообщили, что он состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках,  сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения. 

    Напомним, ранее Владимир Зеленский в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой турецкий лидер призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
