Эрдоган призвал возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле

— Было бы полезно возобновить Стамбульский процесс на основе более комплексного подхода к урегулированию острых проблем, — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара ожидает от всех партнеров, желающих остановить конфликт, конструктивного подхода к Стамбульскому процессу.

— В этом контексте мы ценим участие нашего союзника в этом процессе — Соединенных Штатов Америки, — акцентировал турецкий лидер.

Турецкий лидер также заявил о неизменной готовности турецкой стороны обсуждать с РФ предложения, которые ускорят прекращение огня и проложат путь к справедливому и прочному миру.

Глава государства отметил, что чрезвычайно удовлетворен визитом украинского коллеги. Он напомнил, что в текущем году президент Владимир Зеленский совершил уже два визита в Турцию, в ходе которых стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и урегулированию конфликта в Украине.

— Сразу вслед за последним визитом президента Украины, в мае нынешнего года, мы организовали очередной раунд прямых переговоров между украинской и российской делегациями, старт которым был дан более трех лет назад. В ходе этих трех раундов переговоров был достигнут прогресс, в первую очередь по гуманитарным вопросам. Кроме того, стороны получили возможность напрямую обсудить вопросы прекращения огня и проведения мирных переговоров, а также вопросы военного характера. Мы рассматриваем все это в качестве ценных шагов, — сказал турецкий лидер.

В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о продолжении стамбульского процесса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия открыта к продолжению переговоров по Украине.

