Зеленский и Трамп: что говорят о будущем конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров заявил, что Киев готов поставить США «тысячи» украинских дронов в обмен на крылатые ракеты Tomahawk, подчеркнув, что «современные войны требуют большого числа БПЛА».

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал украинские аппараты «очень хорошими». Он также добавил, что США самим нужны Tomahawk и другие ракеты, которые направляются Киеву, но сказал, что готов обсуждать предложение Зеленского.

Президент США выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта в Украине. Такую позицию он изложил в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

— Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось, — заявил Трамп.

Его спросили о запланированной встрече с президентом России в Венгрии.

Президент США начал ответ с похвалы Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии.

— [Венгрия] — безопасная страна, она проделала очень хорошую работу, — заявил Трамп журналистам. — Он [Виктор Орбан] очень хороший лидер в плане управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть у других стран. Я думаю, он будет очень хорошим хозяином.

Затем его спросили, будет ли на встрече Зеленский. Трамп ответил, что это «еще предстоит определить», и добавил, что между Путиным и Зеленским существует «неприязнь».

— Мы хотим, чтобы все было комфортно, — сказал Трамп. — Мы будем участвовать в трехстороннем формате, но, возможно, раздельно. Я бы сказал, что, скорее всего, это будет двойная встреча.

Как сообщает ТАСС, Трамп заявил, что Нью-Дели полностью прекратит поставки топлива из России.

— Индия больше не будет закупать российскую нефть, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. — Они (индийцы) уже произвели деэскалацию (имелось в виду сокращение объемов закупок — прим. ред.). И они более или менее прекратили. Они отходят [от этого]. Они покупали [у России] 38% [импортируемой Индией нефти], и они больше не будут делать этого.

Президент США также заявил, что планы встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС сохраняются.

— Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее. Я сам [и председатель КНР], — заявил Трамп.

Американский лидер также выразил надежду, что конфликт закончится до его встречи с председателя КНР Си Цзиньпином.

Журналисты поинтересовались у него, намерен ли он просить председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящей в ближайшие пару недель встрече на полях саммита АТЭС в Республике Корея о помощи в содействии урегулированию конфликта в Украине.