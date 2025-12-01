Встреча Путина со спецпосланником США пройдет 2 декабря

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.

— У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра, — уточнил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу — провести встречу с представителями украинской власти в Киеве.

