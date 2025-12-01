РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Встреча Путина со спецпосланником США пройдет 2 декабря

    Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Встреча Путина со спецпосланником США пройдет 2 декабря
    Фото: ТАСС

    Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    — Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

    Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.

    — У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра, — уточнил Песков.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу — провести встречу с представителями украинской власти в Киеве.

    Что изменилось после переговоров в Женеве по мирному плану по Украине — читайте здесь.

    Теги:
    Владимир Путин Мировые новости Россия США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают