Трамп направит спецпосланников в Москву и Киев для согласования мирного плана

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, работа над планом прекращения войны между Россией и Украиной «значительно продвинулась» за последнюю неделю. Первоначальный проект из 28 пунктов, подготовленный США, был «доработан с учетом предложений обеих сторон», и сейчас остались лишь несколько спорных положений.

— В прошлом месяце погибло 25 000 солдат. Мы обязаны ускорить завершение этого конфликта. В надежде на достижение итогового соглашения я поручил Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, в то время как Дэн Дрисколл обсудит план в Киеве, — написал Трамп.

Он отметил, что о результатах миссий Уиткоффа и Дрисколла будут докладывать ему лично вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Трамп также подчеркнул, что намерен провести отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным «в ближайшее время», однако только после того, как проект соглашения о прекращении войны будет практически завершен.

Ранее Трамп заявил, что Украина «ни разу не выразила благодарность» за помощь США. Между тем переговоры по новому мирному плану, завершившиеся 23 ноября в Женеве с участием делегаций США, Европы и Украины, оставили больше вопросов, чем ответов. Главная интрига — какие изменения внесены в 28 пунктов американского проекта урегулирования российско-украинского конфликта. О том, чего теперь ожидать, – в материале международного обозревателя.