Трамп заявил, что Украина «ни разу не выразила благодарность» за помощь США

— Я унаследовал войну, которая не должна была случиться. Войну, в которой проиграли все, особенно миллионы людей, которые так напрасно погибли. Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия, — президент Дональд Трамп написал в Truth Social.

Комментарии Трампа пришлись на непростой момент: его администрация настаивает на том, чтобы Украина приняла мирное предложение из 28 пунктов до Дня благодарения.

Высокопоставленные официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Стива Уиткоффа, встретились с украинскими официальными лицами в Швейцария в эти выходные, чтобы провести мирные переговоры с целью прекращения войны.

В воскресенье, после целого дня переговоров, Рубио заявил, что был достигнут «огромный прогресс», сообщает NBC News.

Он добавил: «Нам еще предстоит кое-что сделать, но на данный момент мы продвинулись гораздо дальше, чем в начале сегодняшнего утра, и тем более чем неделю назад».

Американские чиновники заявили, что переговоры прошли «в позитивном и конструктивном ключе».

В воскресенье вечером Белый дом опубликовал совместное заявление по итогам встречи США и Украины, в котором говорилось, что «обе стороны согласились с высокой продуктивностью консультаций».

23 ноября 2025 года представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения мирного предложения США. Переговоры были конструктивными, целенаправленными и основанными на уважении, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира.

Обе стороны согласились с тем, что консультации были весьма продуктивными.

Украинская делегация подтвердила свою благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их неустанные усилия, направленные на прекращение войны и человеческих жертв.

Обе стороны подтвердили свою готовность продолжать совместную работу по установлению мира, который обеспечит безопасность, стабильность и восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что в Женеве прошли переговоры представителей Великобритании, Франции, Германии, Украины и США, связанные с перспективами урегулирования кризиса между Россией и Украиной.